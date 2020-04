Salon terveyskeskussairaalassa on hoidettu pandemian aikana kymmenkuntaa koronapotilasta. Salon Seudun Sanomien tietojen mukaan yksi covid-19-tautiin sairastuneista on menehtynyt.

– Potilaamme ovat enimmäkseen hauraita ja monisairaita vanhuksia, terveyskeskussairaalan ylilääkäri Aija Vanhanen kertoo.

Muutama taudista toipunut on jo päässyt takaisin kotiin. Kaikki potilaat ovat vielä toistaiseksi olleet salolaisia, mutta terveyskeskussairaala on varautunut ottamaan vastaan potilaita myös muista kunnista.

– Meillä on täällä geriatrista osaamista ja meillä on tilaa. Itse tauti on ollut monella lieväoireinen, mutta lieväkin infektiosairaus vie vanhukselta voimat niin, että hän tarvitsee osastohoitoa voimistuakseen, Vanhanen sanoo.

Terveyskeskussairaala aloitti valmistelut covid-19-potilaiden hoitamiseksi heti, kun Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronaepidemian maailmanlaajuiseksi pandemiaksi 13. maaliskuuta.

Sairaalaan eristettiin seitsemäntoista vuodepaikkaa yhden, kahden ja kolmen hengen huoneissa. Järjestely onnistui ilman, että potilaita olisi pitänyt ottaa ylipaikoille.

– Koronapositiivisia voidaan hoitaa useammankin hengen huoneissa. Se on joillekin potilaille virkistävämpi ja kuntouttavampi ratkaisu, kun he saavat seuraa toisistaan, Vanhanen toteaa.

Osa koronaan sairastuneista on tullut terveyskeskussairaalaan suoraan päivystyksestä, osa heistä on ollut ensin hoidettavana Tyksissä vaikeiden oireiden takia.

Salon Seudun Sanomien tietojen mukaan Salon terveyskeskussairaalassa olisi hoidettavana tällä hetkellä viisi koronapotilasta.

Myös Turun kaupunginsairaalaan on eristetty oma vuodeosasto koronapotilaille.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on hiljattain neuvotellut kuntien kanssa sopimuksesta, jossa koronapotilaiden hoito keskitettäisiin tiettyjen terveyskeskusten vuodeosastoille.

– Ajatus on se, että sairaalapaikat riittävät, eikä hoito alkaisi aina Tyksistä. Sairaalahoitoa tai tarkkailua edellyttäviä lieväoireisia potilaita voidaan hoitaa myös lähempänä kotia, sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä perustelee.

Sopimuksen mukaan osa terveyskeskusten vuodeosastoista pidettäisiin niin sanotusti puhtaina, ja osa vuodeosastoista hoitaisi koronapotilaita. Yhteistyö sujuvoittaisi vuodeosastopaikkojen käyttöä yli kuntarajojen koronapandemian aikana.

– Puhumme selkeästi yli kolminumeroisesta luvusta tavallisia vuodeosastopaikkoja, Pietilä toteaa.

Osa vakavia oireita saaneista potilaista voi tarvita toipumiseen jopa viikkojen kuntoutuksen, jota vuodeosastoilla annetaan muutenkin.

Kun yhden terveyskeskuksen vuodeosastoille tulisi eristyshoitoa vaativia covid-19-potilaita, sieltä siirrettäisiin muita potilaita toisen kunnan vuodeosastoille.

– Se on vastavuoroista, Someron perusturvajohtaja Taru Nordlund toteaa.

Someron terveyskeskuksen 26 vuodepaikkaa ovat säilymässä puhtaana. Osastohoitoa tarvitseva somerolainen koronapotilas pääsisi hoitoon jonkin toisen kunnan eritysosastolle.

– Meillä ei ole sellaista tyhjää tai tyhjennettävää osastoa, joihin voisimme siirtää pelkästään koronapotilaita, Nordlund huomauttaa.

Toisaalta Somero pystyisi Nordlundin mukaan sijoittamaan 4–6 muista kunnista siirrettävää potilasta, joilla ei ole koronavirusta.

Sairaanhoitopiiri on muovannut yhteistyösopimusta yhdessä kuntien perusterveydenhuollon johtavien lääkärien kanssa. Sopimuksen hyväksyminen on parhaillaan päätöskierroksella Varsinais-Suomen kunnissa .

Määräaikaisen sopimuksen päättymispäivä on sitten, kun koronatilanne sen sallii.