Koronavirus uhkaa synkistää entisestään Salon kaupungin vaikeaa taloustilannetta.

Kaupunki on arvioinut, että koronapandemia nostaa sosiaali- ja terveydenhuollon menoja ja aiheuttaa lisäkuluja esimerkiksi varautumisen ja sairauspoissaolojen takia. Maksutuotot laskevat, koska yksiköitä on suljettu.

Yritysten tulokset putoavat, mikä tarkoittaa kaupungille yhteisöverotulojen laskua. Lomautusten ja irtisanomisten takia myös kunnallisverotuotot voivat laskea pitkiksi ajoiksi.

– Mitään numeroita en pysty tässä tilanteessa antamaan, mutta koronakriisi nostaa väistämättä menoja ja aiheuttaa verotulojen laskua ehkä jopa vuosien ajan. Tällä hetkellä tärkeintä on poikkeustilanteen kannalta välttämättömien toimintojen turvaaminen. Tästä varmasti selvitään, ja tiedon lisääntyessä arvioimme taloudelliset vaikutukset kokonaisuutena, Salon talousjohtaja Anna-Kristiina Korhonen sanoo.

Korhosen mukaan ensimmäisiä arvioita koko maan taloudesta koronakriisissä on tulossa huhtikuun alussa, kun valtiovarainministeriö tuo omat lukunsa hallituksen kehysriiheen. Samalla pitäisi selvitä, miten valtio aikoo tukea jo ennen koronakriisiä huonossa jamassa olevaa kuntataloutta.

– Kuntien lisäksi useat muut toimijat toivovat apua. Rahan määrä kriisin hoidossa ei lisäänny, vaan velan määrä lisääntyy. Miten velka painottuu julkissektorin toimijoiden – valtion, kuntien ja kuntayhtymien – kesken, on vielä kysymysmerkki.

Kaupunki on itse keskeyttänyt koronakriisin takia palkanmaksun yli 200 työntekijältä ja päättänyt käynnistää yli tuhatta työntekijää koskevat yt-neuvottelut lomautuksista.

Salolle tilanne on erityisen tukala, sillä kaupungin talous jäi viime vuonna toista kertaa peräkkäin tuhdisti alijäämäiseksi. Tulos oli 18 miljoonaa euroa pakkasella ja alijäämä 17,5 miljoonaa euroa.

Pahinta on, että Salon hyvien vuosien ylijäämät on nyt syöty, ja tase painui miinukselle. Kuntalain mukaan kaupungin on laadittava talouden tasapainotusohjelma neljäksi lähivuodeksi.

Talousjohtaja Anna-Kristiina Korhosen mukaan tilinpäätöksen synkät luvut olivat ennustettavissa jo viime vuoden alkupuolella. Kaupunki teki monta muutosta talousarvioonsa, mutta pystyi muutoksilla lähinnä hillitsemään menojen kasvua, ei leikkaamaan niitä.

Salon verotulot ja valtionosuudet kasvoivat viime vuonna, mutta toimintamenot pomppasivat peräti 15 miljoonalla eurolla ylöspäin. Menojen kasvu oli peräti 4,3 prosenttia.

– Meidän ongelmamme on, että kaupungin verotulot eivät pysy yleisen hintatason kasvun ja valtakunnallisten palkkaratkaisujen tahdissa. Ongelma on, että jokapäiväisten palvelujen kustannukset ovat liian suuret verotuloihin nähden.

Kaupungin velkamäärä kasvoi viime vuonna lähes 14 miljoonalla eurolla 112 miljoonaan euroon. Asukasta kohti se tarkoittaa maltillista 2 161 euron lainaa, mutta huolestuttavaa on, että kaupunki joutuu ottamaan syömävelkaa.

– Kasvuinvestoinnit ja niiden rahoittaminen velalla ei tällä hetkellä muodosta ongelmaa. Ongelmia aiheuttaa se, että käyttömenoja joudutaan maksamaan velkarahalla, Korhonen sanoo.

Talousjohtajan mielestä Salon olisi välttämätöntä karsia menojaan toimintoja sopeuttamalla. Sitä yritettiin oppimisympäriselvityksen yhteydessä, mutta valtaosa kouluja ja päiväkoteja koskevista lakkautusesityksistä kaatui valtuustossa. Virkamiesjohdon laskemista miljoonasäästöistä toteutui vain pieni osa.

Salossa on selvitetty myös sosiaali- ja terveystoimen palveluverkkoa, mutta poikkeustilanteessa on elettävä tilanteen mukaan. Säästöihin palataan, kun sen aika on.

– Järjestys on oikea. Nyt mennään turvallisuus edellä, mutta huomioidaan, että myös taloudesta on pidettävä huoli, jotta meillä on riittävä palautumiskyky takaisin normaalitilaan, Anna-Kristiina Korhonen sanoo.

Salon tilinpäätös 2019

Toimintatuotot 52,2 milj. euroa (53,5 v. 2018)

Toimintakulut 353,1 milj. euroa (338,7)

Henkilöstökulut 162,2 milj. euroa (156,7)

Verotulot 188,4 milj. euroa (181). Kunnallisveroja 162,6, yhteisöveroa 11,1 ja kiinteistöveroa 14,7 miljoonaa euroa.

Valtionosuudet 110,0 milj. euroa (106,5)

Vuosikate – 2,9 milj. euroa (2,0)

Investoinnit 12,5 milj. euroa (16,2)

Poistot ja arvonalentumiset 16,2 milj. euroa (17,4)

Tilikauden tulos -18,0 milj. euroa (-15,4)

Tilikauden yli/alijäämä -17,5 milj. euroa (-14,8)

Lainaa 112,0 milj. euroa (98,2)