Salon uudeksi sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajaksi valittu Jussi Mattila aikoo aloittaa työt kesäkuussa Salossa.

Hän ilmoitti heti kaupunginhallituksen valintakokousta seuraavana päivänä ottavansa viran vastaan.

Laitilan sote-johtajana vajaat kolme vuotta työskennellyt Mattila on uudesta haasteestaan innoissaan. Someron kokoinen 8 500 asukkaan Laitila vaihtuu yli 50 000 asukkaan Saloon, joka on Varsinais-Suomen toiseksi suurin kaupunki.

– Toimintaympäristö on ihan toisenlainen. Näen, että Salossa on tarjolla aitiopaikka. On hienoa päästä työskentelemään tuommoiselle jakkaralle, hän miettii.

Nelikymppinen Jussi Mattila valmistui alun perin filosofian maisteriksi pääaineenaan uskontotiede. Sen jälkeen hän opiskeli yhteiskuntatieteiden maisteriksi ja hankki sosiaalityöntekijän pätevyyden.

Työkokemusta kertyi aluksi A-klinikkasäätiöstä ja opiskeluaikoina SPR:n Turun ja Naantalin vastaanottokeskuksista. Kunnissa hän on työskennellyt vuodesta 2005 alkaen.

Esimieskokemusta Mattilalla on kymmenen vuotta Vehmaan sosiaalijohtajana, Paimion johtavana sosiaalityöntekijänä, Taivassalon peruspalvelujohtajana ja Laitilan sote-johtajana.

– Monen näköistä on ehtinyt nähdä, ja monenlaista kuntakulttuuria, hän tiivistää.

Mattila sai valintansa jälkeen lukea lehdestä, että osa Salon päättäjistä piti Jari Niemelää häntä pätevämpänä tehtävään ja jätti valintapäätökseen jopa eriävän mielipiteensä.

– Vähän se särähti korvaan, ettei pidetä pätevänä. Itselläni on kymmenen vuoden kokemus esimiestehtävistä ja vielä pidempi sosiaalityöstä. Substanssiosaamista löytyy varmasti enemmän kuin Niemelältä, ja mielestäni substanssiosaaminen on sosiaalityössä arvokasta.

Mattila sanoo seuranneensa Saloa tiiviisti. Hän sanoo saaneensa kuvan, että täällä on poliittisista erimielisyyksistä huolimatta positiivinen eteenpäin katsomisen meininki.

– Odotan innolla, että pääsen siihen mukaan. Kehittäminen on ollut omalla esimiesurallani avainasemassa, ja se pitää työssä mielenkiintoa yllä.

Mattila sanoo olevansa kiinnostunut esimerkiksi digitalisaatiosta, robotiikasta ja teknologian hyödyntämisestä. Hän muistuttaa, että Laitila otti ensimmäisenä kuntana Varsinais-Suomessa käyttöön salolaisen Evondoksen lääkeannostelijat.

– Vanhusten hoivakotikohun aikaan meillä tehtiin jo valvontaa hoivayksiköissä ilman ennakkoilmoituksia. Sama työtapa on levinnyt myöhemmin muuallekin, hän lisää.

Salossa kuntatalous on tiukalla, ja koronakriisi pahentaa tilannetta entisestään. Jussi Mattila sanoo, että korona tulee aiheuttamaan hankaluuksia koko julkiselle taloudelle. Muutoin rahapulassa ei ole mitään uutta.

– Laitilassa on tehty viime vuodet talouden tasapainotusta. Se on tuttua. Talous vaatii aina asioiden järkevöittämistä ja prosessien kehittämistä, joka on muutenkin olennaista esimiestyössä.

Jussi Mattilan perheeseen kuuluu vaimo, kaksi tytärtä ja kaksi koiraa. Hän asuu Kaarinassa eikä aio muuttaa ainakaan lähiaikoina Saloon.

– Työmatka lyhenee 30 kilometriä suuntaansa, kun siirryn Laitilasta Saloon. Tytär on ala-asteella, ja se sanelee osin asuinpaikkaamme. En ole ehtinyt miettiä muuttoa vielä.

Niemelä harkitsee muutoksenhakua

Salon vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Jari Niemelä sanoo olevansa pettynyt kaupunginhallituksen päätökseen, jolla Jussi Mattila valittiin sosiaali- ja terveysjohtajan virkaan.

– Harkitsen muutoksenhakua, mutta en ole tehnyt vielä päätöstä siitä, Niemelä myöntää.

Jari Niemelä sanoo, ettei halua jättää Salon palvelujohtajia tai kaupungin johtoryhmää pulaan. Siksi hän aikoo jatkaa nykyisessä tehtävässään täysillä sovitusti toukokuun loppuun asti.

Niemelä tuli Saloon aikanaan kaupunginlakimieheksi. Hänet siirrettiin määräajaksi apulaiskaupunginjohtajan virkaan, kun Kai Saarimaa jäi tehtävästä eläkkeelle keväällä 2017.

Tuolloin ajatuksena oli, että Niemelä on virassa määräaikaisesti maakuntauudistuksen toteutumiseen eli vuoden 2018 loppuun asti. Uudistus ei toteutunut, ja Niemelän pesti on jatkunut.

Kaupunki luopui apulaiskaupunginjohtajan virasta huhtikuun alussa voimaan tulleessa organisaatiouudistuksessa, ja sen tilalle perustettiin kaksi toimialajohtajan virkaa. Sivistyspalvelujen johtajaksi siirrettiin jo aiemmin lasten ja nuorten palvelujen johtaja Pia Setälä.

Niemelällä on edelleen olemassa alkuperäinen kaupunginlakimiehen virka, ja hän voi halutessaan palata siihen.

– Se on eri harkinnan paikka, hän toteaa.