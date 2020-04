Salon väkiluku kasvoi vähän maaliskuussa

Salon väkiluku kasvoi hieman maaliskuussa. Salolaisia oli maaliskuussa 67 enemmän kuin helmikuussa.

Tilastokeskuksen tilastoista käy ilmi, että Salon väkiluku oli tammikuussa 51 790 ja helmikuussa 51 766. Maaliskuussa salolaisia oli 51 833, mikä on kuitenkin vähemmän kuin vuoden 2019 lopussa.

Maaliskuussa syntyi 31 ihmistä ja kuoli 42. Tammikuussa puolestaan syntyi 23 ja kuoli 53 ihmistä. Helmikuussa syntyneitä oli Salossa 30 ja kuolleita 56.

Vuosi 2011 on 2000-luvun viimeinen vuosi, jolloin salolaisia on syntynyt enemmän kuin kuollut (SSS 30.1). Tämän jälkeen syntyneiden ja kuolleiden määrä on kulkenut jyrkästi vastakkaisiin suuntiin.

Maaliskuussa Saloon muuttaneita oli enemmän kuin kaupungista toiseen kuntaan muuttaneita. Saloon muutti maaliskuun aikana 163 ihmistä ja Salosta muualle muutti 99 ihmistä.

Tammikuussa Saloon muutti 106 ihmistä ja Salosta lähti 138 asukasta. Helmikuussa Saloon muutti 109 ihmistä ja pois kaupungista lähti 118. Tammi–helmikuussa kuntien välillä tapahtuva väestönlisäys oli Salossa näin ollen negatiivinen.

Salolaisia oli viime vuoden lopussa 51 850. Vuotta aikaisemmin salolaisia oli vielä yli 52 000 (SSS 24.1.).

Viime vuonna salolaisia syntyi puolet kuolleiden määrästä. Viime vuonna salolaisia kuoli 629, ja uusia salolaisia syntyi 308. Maan sisäisessä muuttoliikkeessä Salo jäi tappiolle.

Salon väkiluku oli suurimmillaan vuonna 2011. Tuolloin salolaisia oli yli 55 000. Vuonna 2012 Nokia sulki matkapuhelintehtaan, mikä johti Salon väkiluvun laskuun.