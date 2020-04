Salon Vilpasta luotsanneelle Ville Tuomiselle päävalmentajapesti Helsingborgista

Salon Vilppaan korisliigamiehistön päävalmentajana koronaviruksen päättämällä kaudella toiminut Ville Tuominen on löytänyt uuden työnantajan.

Tuominen, 38, on tehnyt päävalmentajasopimuksen Ruotsin naisten liigaan ensi kaudeksi nousevan Helsingborgin kanssa.

Ratkaisu on järkeenkäyvä, sillä Tuominen asuu vaimonsa kanssa juuri Helsingborgissa. Jo alun perin oli selvää, että Tuominen luotsaa Vilpasta vain yhden kauden ajan.