Salossa 32 koronatapausta, Varsinais-Suomessa 181

Salossa koronatartuntojen määrä kasvaa hitaasti. Salossa tartunnan saaneita oli tiistain tietojen mukaan 32, eilen luku oli 31.

Koskella tartunnan saaneiden määrä on pysynyt ennallaan seitsemässä.

Someron tartuntamäärä on pysynyt edelleen alle viidessä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL listaa kunnat, joissa vahvistettuja koronatartuntoja on viisi tai enemmän.

Turussa tartunnan saaneita on nyt todettu 79, kun maanantain tietoa oli 73:sta.

Koronatapausten määrä Varsinais-Suomessa lisääntyy edelleen hitaasti, arvioi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiistain tiedon mukaan 181 ihmisellä on todettu koronatartunta alueella. Lauantain 11.4. ja maanantain 13.4. välisenä aikana on todettu yhteensä 12 uutta tartuntaa.

Varsinais-Suomen alueella ei todettu ole uusia koronatartuntaan liittyviä kuolemantapauksia.

Tyksin sairaaloissa on koronaviruksen vuoksi hoidossa 10 potilasta. Lukumäärään eivät sisälly potilaat, joita mahdollisesti hoidetaan kuntien terveyskeskussairaaloissa.

Tyksin sairaaloita ovat Halikon sairaala, Turunmaan sairaala, Tyks Kantasairaala, Tyks Kirurginen sairaala, Tyks Loimaan sairaala, Tyks Raision sairaala, Tyks Salon sairaala ja Tyks Vakka-Suomen sairaala.

Suomessa on varmistettu koronatartunta 3 161 henkilöllä, kertoo THL tiistaina. Maanantaista uusia tartuntoja on todettu noin sata lisää.

Eniten koronatartuntoja on edelleen Helsingissä, jossa sairastuneiden yhteismäärä on 1 117.

Tautiin on kuollut Suomessa jo 64 ihmistä. Kuolleiden määrä nousi viidellä eilisestä.

Koko Suomessa on testattuja näytteitä yli 47 300. Viimeisen vuorokauden aikana näytteitä on testattu noin 1 300.

Koronavirustartuntoja on todettu maailmalla yhteensä yli 1,8 miljoonaa. Tautiin on kuollut yli 110 000 ihmistä, kertoo THL.

Euroopassa on todettu yhteensä yli 900 000 koronavirustapausta ja yli 70 000 tautiin liittyvää kuolemaa.

Pohjoismaissa on raportoitu yhteensä yli 27 000 tapausta ja yli 1 300 kuolemaa.