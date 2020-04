Salossa 40 vahvistettua koronavirustapausta

Todennettujen koronatapausten määrä nousee mutta hitaasti Salossa. Salossa on todettu tasan 40 koronaviruksen aiheuttamaa sairastumista, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Vuorokautta aikaisemmin luku oli 37.

Turussa on todettu vuorokauden aikana vain neljä uutta potilasta. Sairastuneiden yhteismäärä on nyt 86.

Paraisilla tartunnan saaneiden määrä on noussut viiteen. Myös Kaarinassa on todettu uusia tartuntoja, sairastuneita on yhteensä 9.

Loimaalla, Laitilassa, Koskella ja Maskussa todennettujen sairastuneiden määrä on pysynyt ennallaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisee niiden kuntien tartuntamäärät, joissa todennettuja tartuntoja on vähintään 5.

Esimerkiksi Somerolla tiedetään olevan tartunnan saaneita, mutta heidän lukumääränsä on edelleen alle viisi.

Torstaina raportoitiin Varsinais-Suomen kolmas koronaviruksesta seurannut kuolema. Turkulaisessa asumispalveluyksikössä menehtyi iäkäs henkilö. Laboratoriovarmistettuja koronavirustartuntoja on todettu sekä yksikön asukkailta että työntekijöiltä, kertoi Turun kaupunki.

Koronasta johtuvia kuolemia on Varsinais-Suomessa nyt yhteensä kolme. Koko maassa tautiin on kuollut jo 75 ihmistä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella koronatartuntojen määrä ylitti torstaina 200 henkilöä. Todennettuja tartuntoja on nyt 204 henkilöllä. Tyksin sairaaloissa on hoidettavana tällä hetkellä 7 koronapotilasta.

Suomessa on varmistettu koronatartunta 3 369 henkilöllä. Keskiviikosta uusia tartuntoja todettiin 132 lisää.

Eniten koronatartuntoja on edelleen Helsingissä, jossa sairastuneiden yhteismäärä on 1 207.

Taudista mahdollisesti jo toipuneita henkilöitä on THL:n alustavan arvion mukaan ainakin 1700. Arvio perustuu raportoituihin tapauksiin, joiden toteamisesta on jo vähintään kaksi viikkoa, eikä tiedossa ole muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa.

Varsinais-Suomessa koronatestejä on tehty 3 567 kappaletta THL:n tilaston mukaan. Vuorokaudessa testimäärä nousi 158 kappaleella.

Alueella on tehty 740 testiä 100 000 asukasta kohti.

Uudellamaalla testejä on tehty paljon enemmän väestömäärään suhteutettuna. Siellä on tehty noin 1 400 testiä jokaista 100 000 asukasta kohti. Pirkanmaalla suhteutettu testimäärä on 1 116 ja Kanta-Hämeessä 467.

Koronavirustartuntoja on todettu maailmalla yhteensä noin 2 miljoonaa. Tautiin on kuollut yli 120 000 ihmistä, kertoo THL.

Euroopassa on todettu yhteensä yli 970 000 koronavirustapausta ja yli 84 000 tautiin liittyvää kuolemaa.

Pohjoismaissa on raportoitu yhteensä yli 29 000 tapausta ja yli 1 500 kuolemaa.