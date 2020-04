Salossa ei todettu uusia koronaan sairastumisia – Suomessa koronaan kuolleiden määrä nousi 141:een kun HUS raportoi hoivakotikuolemia

Salossa ei todettu uusia koronavirukseen sairastumisia. Kaupungissa on testein todettu 43 sairastunutta tiistaihin mennessä.

Myös Koskella koronasairastumisten määrä pysyi kuudessa. Varsinais-Suomen kunnista Turussa, Loimaalla ja Paraisilla tartunnan saaneiden määrä kasvoi. Eniten nousua oli Turussa, jossa on nyt 111 sairastunutta. Kaupungin aikaisempi luku oli 105.

THL listaa kunnat, joissa koronaan todettu sairastuneen vähintään viisi henkilöä. Alle viiden henkilön sairastumisia ei julkisteta.

Salo on sijalla 12, kun kaikki Suomen paikkakunnat listataan suuruusjärjestykseen koronatartuntojen määrän mukaan. Eniten sairastuneita on Helsingissä, lähes 1 500. Espoossa sairastuneita on oli 400 ja Vantaalla yli 300. Myös Turussa ja Tampereella sairastuneiden määrä on hieman yli sata.

Salon edellä listalla ovat myös Jyväskylä, Oulu, Järvenpää, Kuopio, Sipoo ja Kirkkonummi. Näissä kaupungeissa sairastuneiden määrä on 88–46.

Lahdessa on yhtä monta todennettua koronatartuntaa kuin Salossa, 43. Lahdessa asukkaita on yli 120 000.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä koronavirustartuntoja on todennettu yhteensä 239. Lähes puolet maakunnan tapauksista on Turussa.

Tyksin sairaaloissa oli hoidossa seitsemän henkilöä. Maakunnassa on yhteensä viisi henkilöä kuollut koronaan.

Varsinais-Suomessa on tehty tähän mennessä 4 500 koronavirustestiä.

4 000 tartunnan saaneen rajapyykki ylittyi tiistaina Suomessa. Koko maassa on todettu nyt 4 014 koronavirustartuntaa. Uusia tartuntoja raportoitiin 146 vuorokaudessa.

Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu nyt 141. Kokonaisluku nousi vuorokaudessa yli neljälläkymmenellä, sillä HUS on raportoinut pääkaupunkiseudun hoivakotiyksiköiden tautiin liittyviä kuolemantapauksia.

THL:n arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on ainakin 2 000. Arvio perustuu raportoituihin tapauksiin, joiden toteamisesta on vähintään kaksi viikkoa eikä tiedossa ole muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa.