Salossa todettu 26 koronavirustartuntaa – Tyks valmiudessa lisäämään tehohoitopaikkoja merkittävästi

Salossa on todettu kuusi uutta koronavirustartuntaa. Salossa on nyt kaikkiaan 26 tartuntaa maalis-huhtikuulta. Tiedot selviävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ylläpitämästä karttapalvelusta, joka perustuu tartuntatautirekisteriin. Viimeisimmät tapaustiedot ovat tiistailta.

Listauksessa luetellaan paikkakunnat, joissa on todettu vähintään viisi koronavirustartuntaa.

Salon seudun muista paikkakunnista Koskella tapauksia on nyt kuusi, mutta esimeriksi Somerolla edelleen alle viisi. Varmistettuja tautitapauksia on kertynyt Suomessa tiistaihin mennessä lähes 2 500.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä oli todettu maanantaihin mennessä 122 koronavirustartuntaa. Tyksin sairaaloissa on koronaviruksen vuoksi hoidossa 13 potilasta.

Tyks tiedotti keskiviikkona, että se on valmiina lisäämään tehohoitopaikkojaan tarvittaessa merkittävästi. Tavallisesti Tyksin teho-osastolla on 24 paikkaa, mutta paikkaluku voidaan nostaa nopeasti noin 40 paikkaan ja vuorokauden varoitusajalla 55 paikkaan.

– Olemme parhaillaan epidemian ensimmäisessä vaiheessa. Tavallinen kapasiteettimme on riittänyt toistaiseksi hyvin, mutta tilanne voi muuttua nopeastikin. Olemme valmistautuneet tähän huolellisesti, teho-osaston ylilääkäri Mika Valtonen kertoi tiedotteessa.

Tyks on perehdyttänyt hoitohenkilöstöä muilta osastoilta teho-osastolle siirtymistä varten.

– Leikkausosastojen ja heräämöjen hoitohenkilöstö on saanut lisäperehdytyksen teho-osastolle siirtymisen varalle. Lisäksi eri yksiköissä työskentelee tehohoito-osaamisen omaavaa henkilöstöä. Perehdytys sisältää tehohoidon menetelmien harjaannuttamista kokeneen tehohoitajan ohjauksessa. Hyödynnämme videovälitteisiä ja simulointiopetuksen keinoja, hallintoylihoitaja Päivi Nygren sanoi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tämänhetkisen arvion mukaan tehohoitoon voitaisiin Suomessa tarvita 500 paikkaa.

– Epidemia etenee eri osissa maata eri tahtiin, joten ruuhkautunut sairaanhoitopiiri voi saada apua toiselta, jossa on rauhallista. Toistaiseksi kenelläkään ei ole vielä kapasiteetti ylittynyt, ylilääkäri Valtonen sanoi.

Päivitetty juttua Tyksin tehohoitopaikoilla klo 10.53.