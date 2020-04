Salossa viikonloppuna kymmenen uutta koronavirustapausta

Salossa on todennettu vikonlopun aikana kymmenen uutta koronavirustartuntaa. Salossa on todettu nyt kaikkiaan 20 tartuntaa maalis-huhtikuussa.

Somerolla tauti ei ole levinnyt, testattujen tartuntojen määrä on edelleen alle viisi.

Myös Koskella on raportoitu tapauksista viikonlopun aikana. Koskella sairastuneita on viisi.

Tiedot selviävät THL:n ylläpitämästä karttapalvelusta, joka perustuu tartuntatautirekisteriin. Viimeisimmät tapaustiedot ovat sunnuntailta.

Listauksessa luetellaan paikkakunnat, joissa on todettu viisi tai enemmän koronatartuntoja.

Varsinais-Suomessa lukumääräisesti eniten tartuntoja on todettu Turussa, kaikkiaan 51 tapausta. Perjantaina Turun luku oli 27.

Kaarinassa tartuntoja on ollut edelleen yhteensä kuusi, Laitilassa nyt seitsemän ja Loimaalla viisi. Laitilassa ja Loimaalla tilanne on muuttunut viikonlopun aikana muutamalla sairastumisella.

Somerolla ja Paimiossa tartunnoista on raportoitu, mutta niitä on edelleen alle viisi.

Salossa siis noin 0,0004 prosenttia asukkaista on sairastunut koronaan. Turussa vastaava luku on 0,0003.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on todettu yhteensä 113 koronatapausta. Osa sairastuneista on jo parantunut.

Varsinais-Suomessa on tehty 2 053 koronatestiä viime viikon loppuun mennessä. Maakunnassa on tehty testejä melko vähän esimerkiksi Pirkanmaahan verrattuna. Pirkanmaalla testejä on yli 4 068.

Varsinais-Suomen asukasmäärä on noin 482 000 henkeä ja Pirkanmaan rahtusen isompi, 515 000.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kertoi 14. maaliskuuta, että se testaa koronaviruksen enää vain vakavimmin sairailta ja riskiryhmiin kuuluvilta tilanteen mukaan.

Näin ollen tartunnan saaneita voi olla enemmän kuin virallinen testattujen sairastapausten määrä näyttää.

Eniten koronatartuntoja on todettu edelleen Helsingissä, jossa tilanne sunnuntaina oli 741 tartuntaa.

Tampereella on todettu kaikkiaan 84 tapausta, Oulussa 67 ja Jyväskylässä 64.

Koronavirustartuntoja on suhteellisesti eniten Uudellamaalla. Siellä tartuntoja on 81 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Varsinais-Suomessa luku on vain 23,4.

Varsinais-Suomea korkeammat lukemat ovat Pirkanmaalla (28), Kanta-Hämeessä 24,6), Etelä-Savossa 31,4), Keski-Suomessa (31,3), Pohjois-Savossa ( 25,8), Länsi-Pohjassa ( 29,9) ja Lapissa (29,1). Suomen pienin ilmaantuvuus on toistaiseksi Pohjois-Karjalassa, jossa on 7,9 tartuntaa 100 000 asukasta kohti.

Kello 12:50 Juttua päivitetty tuoreilla luvuilla eri paikkakunnista.

Teksti: Suvi Kulla ja Johanna Käkönen.