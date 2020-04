Salossa viisi uutta koronatartuntaa – Varsinais-Suomen uudet tautitapaukset keskittyvät Saloon

Salossa on todettu viisi uutta koronatartuntaa. Salossa tartunnan saaneita on nyt 37, eilinen luku oli 32.

Todettujen tartuntojen lukumäärä kasvoi Varsinais-Suomessa eniten juuri Salossa. Kokonaisuudessa Varsinais-Suomen kunnissa koronatartuntojen määrä kasvaa edelleen varsin hitaasti. Turussa tartunnan saaneita on nyt todettu 82, kun eilen luku oli 79.

Loimaalla sairastuneita on 19, yksi enemmän kuin eilen.

Kaarinassa todennettuja sairastumisia on nyt 9, kaksi enemmän kuin eilen.

Laitilassa todettujen koronatapausten määrä on edelleen 7, Koski Tl:ssä edelleen 6 ja Maskussa edelleen 5.

Muissa kunnissa tartunnat eivät ole lisääntyneet, eikä uusia kuntia ole noussut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakuntien listalla. Listalla julkaistaan kunnat, joissa on vähintään viisi todettua tartuntaa.

Koronatesti tehdään vain osalle niistä, jotka epäilevät tartuntaa. Todelliset luvut sairastuneiden määrästä lienevät siis korkeammat.

Koko Varsinais-Suomen alueella 196 ihmisellä on todettu koronatartunta. Tiistaina todettiin yhteensä 15 uutta tartuntaa, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri keskiviikkona.

Tyksin sairaaloissa Varsinais-Suomessa on koronaviruksen vuoksi hoidossa kahdeksan potilasta. Alueella ei todettu ole uusia koronatartuntaan liittyviä kuolemantapauksia.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan sen suojavarusteiden tilanne on kohtuullisen hyvä. Mahdollisuuksia uusien suojavarusteiden hankkimiseen kartoitetaan kuitenkin koko ajan.

Suomessa on varmistettu koronatartunta 3 237 henkilöllä, kertoi THL keskiviikkona. Tiistaista uusia tartuntoja on todettu 76 lisää.

Eniten koronatartuntoja on edelleen Helsingissä, jossa sairastuneiden yhteismäärä on 1 149.

Tautiin on kuollut Suomessa jo 64 ihmistä.

Varsinais-Suomessa koronatestejä on tehty 3 409 THL:n tilaston mukaan. Se tarkoittaa 707 testiä 100 000 asukasta kohti.

Uudellamaalla testejä on tehty tuplasti väestömäärään suhteutettuna. Siellä on tehty 1 400 testiä jokaista 100 000 asukasta kohti. Pirkanmaalla suhteutettu testimäärä on 1 085 ja Kanta-Hämeessä 450.

Koronavirustartunnan saaneita voi olla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella monikymmenkertainen määrä varmistettuihin tapauksiin verrattuna, selviää THL:n tekemästä vasta-ainetutkimuksesta.

Vasta-ainetutkimuksilla THL on kerännyt tietoa koronavirustartunnan saaneiden osuudesta väestössä. THL selvitti vasta-aineiden esiintymistä HUSin alueella eri syistä laboratoriotutkimuksissa käyneiden henkilöiden verinäytteistä.

– Selvitys on ensimmäinen alustava arvio siitä, kuinka laajalle koronavirusepidemia on levinnyt HUSin alueella, ja kuinka suuri osuus on mahdollisesti sairastanut taudin lieväoireisena tai oireettomana, THL:n erikoistutkija Merit Melin sanoo tiedotteessa.

Juttua täydennetty Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedoilla kello 15:24.