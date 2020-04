Samsungin tulos heikkeni alkuvuonna, koronaviruksen vaikutus näkyi vasta vähän

Eteläkorealaisen elektroniikkajätti Samsung Electronicsin tulos heikkeni ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Maailman johtavan matkapuhelinvalmistajan nettotulos oli tammi-maaliskuussa 3,1 prosenttia heikompi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Samsungin mukaan koronavirus on osasyy heikennykseen, mutta pandemian todelliset vaikutukset nähdään vasta toisella neljänneksellä.

Tulospudotus on kuitenkin selvästi pienempi kuin muutamalla aiemmalla neljänneksellä. Vuonna 2019 Samsungin liikevoitto putosi peräti 51 prosenttia edellisvuodesta. Suurin syy Samsungin tulosluisuun on ollut sen keskeisiin tuotteisiin kuuluvien muistipiirien laskeva hinta.

STT

Kuvat: