Sarjakuristaja Michael Penttilä on tuomittu murhasta elinkautiseen myös hovioikeudessa, kertoo asianajaja

Sarjakuristajana tunnettu Michael Penttilä on tuomittu murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen myös hovioikeudessa. Penttilän asianajaja Kari Eriksson kertoo STT:lle oikeuden päätöksestä.

Eriksson sanoo lisäksi, että mielentilatutkimuksen mukaan Penttilä oli teon tehdessään syyntakeinen eli ymmärsi tekonsa seurauksen.

Hovioikeus katsoi aiemmin antamassaan välituomiossa, että Penttilä kuristi käsin, nahkavyöllä ja sukkahousuilla 52-vuotiaan naisen hengiltä keväällä 2018 Helsingin Kalliossa. Myös käräjäoikeus piti tekoa murhana.

Helsingin hovioikeuden on määrä julkistaa tuomio tänään päivällä. Eriksson kertoi päätöksestä STT:lle puhelimitse. Siitä uutisoivat aiemmin Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat.

Käräjäoikeuden aiemman tuomion mukaan teko oli erityisen raaka ja julma sekä tehty vakaasti harkiten. Erikssonin mukaan hovioikeus katsoi nyt, että vakaasta harkinnasta ei ollut riittävää näyttöä.

– Edelleen teko on ollut erityisen raaka ja julma ja kokonaisuutena arvioiden törkeä, Eriksson kertoo STT:lle.

Tuomittu aiemmin kolmesta kuristamalla tehdystä henkirikoksesta

Penttilä on aiemmin kuristanut hengiltä äitinsä, 12-vuotiaan tytön ja naistuttavansa. Hänet on tuomittu näistä rikoksista eripituisiin vankeusrangaistuksiin. Henkirikosten lisäksi hänellä on tuomiot muun muassa törkeästä raiskauksesta, vapaudenriistosta ja kolmesta törkeästä pahoinpitelystä.

Vuonna 2018 hovioikeus tuomitsi Penttilän kahden ja puolen vuoden vankeuteen törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Hovioikeuden tuomion mukaan hän oli laatinut suunnitelman kuristaa samassa taloyhtiössä asuvaa 17-vuotiasta tyttöä. Oikeuden mukaan päämääränä oli vähintäänkin pahoinpidellä tyttöä törkeästi, mutta ei välttämättä käyttää kuolemaan johtavaa väkivaltaa.

Hovioikeudelle toissa vuoden tuomiota varten lausunnon antanut erikoispsykologi totesi, että Penttilällä on seksuaalinen tarve, jota tämä ei kykene täysin hallitsemaan. Hovioikeus katsoi lausuntoon ja aiempaan rikoshistoriaan nojaten, että Penttilällä on pakonomainen tarve kuristaa.

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006489445.html

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006489483.html

STT