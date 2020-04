Sarmasteelta tilatut hengityssuojaimet ovatkin pääosin käyttökelpoisia – Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajan tv-lausuntoja korjailtiin

Huoltovarmuuskeskus (HVK) tarkensi lausuntoaan liikemies Onni Sarmasteelta tilatuista hengityssuojaimista sen jälkeen kun syntyi kuva, että kaikki niistä olisivat käyttökelvottomia.

Ylen toimittaja kysyi Huoltovarmuuskeskuksen väliaikaiselta toimitusjohtajalta Janne Känkäseltä tv-haastattelussa maanantaina aamulla, ovatko 10 miljoonan euron suojainkaupat osoittautuneet turhiksi. ”Onko nyt niin, että näiden kauppojen myötä tulleita suojaimia ei voi käyttää yhtään missään?” toimittaja kysyi.

– Tältä se nyt tällä hetkellä näyttää, Känkänen totesi.

HVK tarkensi kuitenkin myöhemmin nettisivuillaan, että kyseiset suojaimet sopivat hoivayksiköihin ja kotihoitotyöhön, kuten on jo aiemmin kerrottu. Ne vain eivät olleet sopivia sairaalakäyttöön, eli ne ovat käyttökelvottomia siihen tarkoitukseen, johon ne oli tilattu.

Muutama valitus allergisista reaktioista

Kyseinen erä hengityssuojaimia ja kirurgisia suu- ja nenäsuojaimia on jaettu useisiin satoihin toimipisteisiin ympäri Suomen.

Huoltovarmuuskeskus on saanut muutaman valituksen suojien aiheuttamista allergisista reaktioista, jonka vuoksi se kehotti lopettamaan näiden käytön viime torstaina.

Suojaimia testataan parhaillaan VTT:n kanssa. Testitulokset allergisia oireita aiheuttaneista suojaimista valmistuvat tämän viikon aikana.

– Tämä on siis pieni osuus NIDY-merkkisistä kirurgisista suu- ja nenäsuojaimista (kokonaismäärä oli 1,4 miljoonaa). Suurin osa on ollut täysin käyttökuntoista edellä mainitulle kohderyhmälle (hoivayksiköt ja kotisairaanhoito), HVK:sta kerrottiin sähköpostitse STT:lle.

HVK:n mukaan maskit eivät olleet, mitä tilattiin

HVK:n epäonniset suojamaskikaupat tulivat ilmi toissa viikolla, kun selvisi, että HVK on tilannut ulosottoveloissa olleelta Sarmasteelta sekä talousrikoksista tuomitulta kauneusalan yrittäjältä Tiina Jylhältä suojamaskeja noin 10 miljoonalla eurolla. HVK:n mukaan Sarmasteen toimittamat maskit eivät olleet sitä, mitä tilattiin, kun taas Sarmasteen mukaan tilauksessa ei edes pyydetty sairaalatason maskeja.

STT ei tavoittanut Känkästä kommentoimaan asiaa maanantaina.

STT

Kuvat: