Sateet ja huono tai erittäin huono ajokeli jatkuvat

Eilen maahan vyörynyt matalapaine tuo tänäänkin lunta, räntää ja vettä Suomeen. Ajokeli on erittäin huono Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Melko kehnoon liikennesäähän on syytä varautua myös Pohjanmaan muissa maakunnissa. Lapin länsiosissa sekä Suomen kaikilla merialueilla olosuhteita heikentää lisäksi kova tuuli.

Sankimmat lumisateet alkavat hellittää maan pohjoisosissa tänään illalla. Matalapaine jää kuitenkin pyörimään Suomen ylle, joten kehnoa ajokeliä on luvassa osaan maata myös tiistaiksi ja keskiviikoksi.

STT

