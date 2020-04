Satelliittikuvat antavat tiedonjyväsiä julkisuudesta pois olleen Pohjois-Korean johtajan sijainnista

Todennäköisesti Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unille kuuluva juna on nähty maan itäosassa. Asia selviää satelliittikuvista, jotka on analysoinut Yhdysvalloissa sijaitseva ajatushautomo.

38North-hautomon mukaan kuvat eivät vielä todista Kimin sijaintia tai tämän terveydentilaa, mutta ne saattavat antaa osviittaa.

– Ne antavat painoarvoa lausunnoille, joiden mukaan Kim oleskelee eliitin alueella maan itärannikolla.

Hautomo kertoi sivuillaan, että juna oli ollut 21.-23. huhtikuuta Wonsanin kaupungissa asemalla, joka on varattu Kimin perheelle.

Kimin terveydentila on herättänyt kysymyksiä ja spekulaatioita jopa johtajan mahdollisesta kuolemasta. Aikaisemmin viikolla uutisoitiin, että Kim olisi toipumassa vakavasta leikkauksesta eikä häntä ole näkynyt pitkään aikaan julkisuudessa.

Tupakointia ja ylipainoa

Kimiä ei näkynyt hänen isoisänsä, Pohjois-Korean ensimmäisen johtajan Kim Il-sungin syntymäpäivän juhlinnassa 15. huhtikuuta, vaikka se on Pohjois-Koreassa tärkeä juhlapäivä. Hän ei ole koskaan ennen valtakaudellaan jättänyt merkkipäivää väliin, joten poissaolo johti spekulaatioihin.

Kolmekymppisen Kimin terveydentilalla on spekuloitu useita vuosia. Eteläkorealaisen Pohjois-Koreaa seuraavan Daily NK -sivuston tietojen mukaan Kimille tehtiin sydänleikkaus 12. huhtikuuta. Daily NK:n mukaan syynä Kimin sydänvaivoihin olisivat tupakointi, ylipaino ja liiallinen työnteko.

STT

Kuvat: