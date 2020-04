SDP kiihdyttää kärkeen

Hallituksen toiminta koronakriisissä saa kiitosta kansalaisilta. Erityisesti tyytyväisyys kohdistuu pääministeri Sanna Mariniin ja SDP:hen.

Ylen uudessa gallupissa SDP nousi toiseksi suosituimmaksi puolueeksi aivan perussuomalaisten kantaan. Poikkeusviikot nostivat puolueen kannatusta kolme prosenttiyksikköä, mikä on poikkeuksellisen suuri nousu.

Eduskuntavaaleista on takana melko tasan vuosi. SDP nousi vaaleissa niukasti suurimmaksi puolueeksi ja pääsi vetämään hallitusneuvotteluja. Uusi hallitus syntyikin, ja SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne nousi pääministeriksi.

Hallitustaival on ollut SDP:lle tähän saakka vaikea. Rinne joutui eroamaan pääministerin paikalta joulukuussa, kun hallituskumppani keskusta käänsi peukalon alaspäin. Samalla hallituspohjalla kuitenkin jatkettiin, ja uudeksi pääministeriksi valittiin Sanna Marin.

Nyt kun vaaleista on kulunut vuosi, SDP:n kannatus on Ylen gallupin mukaan palannut eduskuntavaalien tasolle. SDP:n kannatus on 19,6 prosenttia, kun ykköspaikkaa pitkään pitäneen perussuomalaisten kannatus on 20 prosenttia.

Perussuomalaiset on menettänyt kannatustaan 2,4 prosenttiyksikköä. Laskun arvioidaan johtuvan siitä, että osa puolueen kannattajista on siirtynyt katsomoon.

Kokoomus jäi kolmannelle sijalle, mutta kannatus, 17,6 prosenttia, on lähes ennallaan. Laskua mitattiin 0,4 prosenttiyksikköä.

SDP:n nopea nousu johtuu koronapandemiasta. Vaikeat kriisit tyypillisesti lisäävät luottamusta johtajiin, kun kansalaiset ovat huolissaan uhkaavasta tilanteesta.

Ylen gallupin mukaan tyytyväisyys kohdistuu nimenomaan päähallituspuolue SDP:hen. Vastaavaa kannatuksen kasvua ei muilla hallituspuolueilla näy. Esimerkiksi keskustan 12,4 prosenttia on täsmälleen sama kuin viime kuussa.

SDP:n suosion takana on erityisesti pääministeri Sanna Marin. Gallup-luvuista voi lukea kansalaisten tyytyväisyyden siihen tapaan, millä pääministeri on koronakriisiä hoitanut. Kansa näyttää ymmärtävän myös kovia rajoituksia viruksen leviämisen hidastamiseksi.

Ylen gallupin viikkokohtaisten tulosten mukaan SDP on ollut maaliskuun lopusta lähtien suosituin puolue. Suosio on noussut samaa tahtia kuin koronaepidemia on levinnyt.

Hallituksen ja pääministerin suosio mitataan koronakriisin hallinnassa. Seuraavat viikot ja tulevat gallupit osoittavat, miten pääministeri Marin tässä onnistuu.