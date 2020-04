Puolustusministeriön selvitys: Ex-komentaja Lindberg rikkoi karenssisopimuksen ehtoa

Puolustusvoimien entinen komentaja, kenraali (evp.) Jarmo Lindberg rikkoi karenssisopimuksen ehtoja ilmoitusvelvollisuuden osalta, kertoo puolustusministeriö selvityksessään.

Asia koskee Lindbergin käynnistämää konsulttiyritystoimintaa, josta STT uutisoi viime viikolla.

Lindberg ja puolustusministeriö solmivat karenssisopimuksen Lindbergin siirryttyä reserviin viime heinäkuussa. Sopimus oli voimassa tammikuun loppuun. Lindberg on tehnyt yrityksensä perustamisilmoituksen kaupparekisteriin tammikuun 9. päivänä.

Karenssisopimukseen sisältyvä rajoitusaika edellyttää sopimuksen allekirjoittaneelta virkamieheltä kirjallista ilmoitusvelvollisuutta uuden työn tai elinkeinotoiminnan aloittamisesta karenssisopimuksen toiselle osapuolelle, eli tässä tapauksessa puolustusministeriölle. Tällaista ilmoitusta Lindberg ei ole ministeriölle toimittanut tammikuun aikana.

Näin ollen Lindberg on rikkonut karenssisopimuksen ilmoitusvelvollisuutta koskevaa sopimusehtoa.

Puolustusministeriö pitää sopimusrikkomusta vakavana ja Lindbergin ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiä moitittavana.

Ministeriö ei pidä välttämättömänä vaatia Lindbergiltä karenssisopimuksen mukaista sopimussakkoa.

Ministeriö perustelee asiaa muun muassa sillä, että Lindberg on perustanut yrityksensä karenssisopimuksensa voimassaoloajan lopulla, joten mahdollinen karenssiaikakin olisi muodostunut hyvin lyhyeksi.

Myöskään tosiasiallista liiketoimintaa ei aloitettu karenssiaikana.

Konsultoi yrityksiä Suomen hävittäjähankinnoista

STT kertoi viime viikolla, että Lindberg konsultoi yhdysvaltalaista Lockheed Martinia Suomen hävittäjähankkeessa. Yritys on yksi viidestä hävittäjävalmistajasta, jotka ovat mukana tarjouskilvassa Suomen nykyisten Hornet-hävittäjien korvaamiseksi.

Lindberg tarjoaa palveluita Suomalainen kenraalikonsultointi -yrityksensä kautta.

Ministereistä karenssiasian kommentointi kuuluu kuntaministeri Sirpa Paateron (sd.) vastuulle. Hän sanoi viime viikolla Demokraatille, että valtionhallinnon karensseja on tarpeellista katsoa läpi.

Paateron mukaan tarkastelun on määrä alkaa jo tällä viikolla.

STT

