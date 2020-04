Jopa yli puolet ravintoloista kaatuu toimintakiellon vuoksi, arvioi huippukokki Henri Alén – take away -toiminta ei pelasta koko alaa

Kotonaviruskriisin vuoksi vakaviin vaikeuksiin syöksyneet ravintolat hakevat tukea toiminnalleen ruuan noutopalvelusta ja kuljetuksista asiakkaille.

– On hieno asia, että suomalaiset ovat lähteneet mukaan, että käydään ostamassa take away -ruokaa. Auttamishalu tulee pelastamaan yksittäisiä yrityksiä, mutta koko ravintola-alalle se ei ole pelastus, arvioi Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

Eduskunta hyväksyi torstai-iltana asetuksen, jonka mukaan ravintolat on pidettävä kiinni perjantaista puolesta yöstä 31. toukokuuta saakka.

– Take away -toiminta on meillä Finnjävelissä lähtenyt käyntiin todella hyvin, kertoo huippukokki ja ravintoloitsija Henri Alén.

Hän kertoo, että Helsingissä sijaitsevassa Finnjävel-ravintolassa on lähdetty hyvissä ajoin suunnittelemaan toimintaa koronakriisin aikana.

Take away tarkoittaa sitä, että kuluttajat voivat hakea ravintolasta annoksia. Lähettipalvelu voi myös tuoda annoksia kotiin.

Alénin mukaan on kuitenkin mahdotonta vielä sanoa, miten hyvin take away -toiminta kattaa tappioita, joita syntyy, kun ravintolat ovat kiinni. Syynä on se, että take away -toiminnassa on takana vasta yksi kokonainen viikko.

Alénin ravintoloita ovat Finnjävelin lisäksi Ultima, Muru, Sue Ellen, Pastis sekä Salonki ja Sali Helsingissä.

Idea take away -toiminnasta tuli Alénin mukaan siitä, että ravintolat ovat yksinkertaisesti veitsi kurkulla valtion kieltäessä elinkeinotoiminnan.

– On kaksi vaihtoehtoa. Joko mennään nurin tai luovitaan, hän painottaa.

Pyrkimyksenä on myös työllistää ravintosalin puolella palvellutta henkilökuntaa. Heitä voi työllistää muun muassa asiakaskontaktien luomisessa, take away -ruokien pakkaamisessa ja jakelureittien suunnittelussa.

Kykyä vuokranmaksuun ei ole ravintoloiden ollessa kiinni

Henri Alén arvioi, että alalta tulee poistumaan 50-60 prosenttia ravintoloista ja vain ketterimmät pärjäävät.

Aalto-yliopiston selvityksen perusteella jopa puolet ravintola- ja majoitusalan yrityksistä ovat suurissa maksuvaikeuksissa jo kuukauden päästä. Kolmen kuukauden jälkeen suurissa maksuvaikeuksissa on 70-80 prosenttia yrityksistä.

– Vaikea sanoa, mitkä yritykset selviävät tästä. Parhaiten selviävät ne, joilla vakavaraisuus on kunnossa, MaRan Lappi arvioi.

Hänen mukaansa mahdollisten konkurssien määrä riippuu muun muassa siitä, joutuvatko ravintolat maksamaan vuokria kiikkerässä tilanteessa.

– Mitään kykyä vuokranmaksuun ei ole, kun ravintolat ovat kiinni, Lappi painottaa.

Kysymyksenä on, että suostuvatko vuokranantajat vuokrien poistamiseen. Lapin mukaan isoja vuokranantajia on tullut hienosti vastaan, mutta on koko joukko isoja vuokranantajia, jotka eivät ole suostuneet tähän.

Hän kertoo merkitystä olevan sillä, annetaanko vuokrat anteeksi vai pelkästään lykätään vuokranmaksua.

Lappi muistuttaa, että kun ravintolat käynnistävät toimintansa jälleen, niiden kassat ovat tyhjät. Sen vuoksi toiminnan kannalta on ensisijaista palkkojen maksu ja raaka-aineiden hankinta, ei vuokrarästien maksu.

Toiveena on suora tuki valtiolta. Myönteistä Lapin mukaan on se, että eduskunta velvoitti valtiota kompensoimaan tulojen menetyksiä päättäessään ravintoloiden sulkemisesta.

– Jos tukea ei tule, jälki on rumaa, Lappi varoittaa.

NoHo sai järjestettyä rahoituspaketin

Ravintola-alan suuryritys, pörssissä noteerattu NoHo Partners tiedottaa, että neuvottelut yhtiön nykyisten rahoittajien kanssa kaikilla markkina-alueilla on saatu päätökseen. Neuvottelut koskivat siltarahoituksen saamista Suomessa, Tanskassa ja Norjassa.

– Nyt neuvoteltu rahoituspaketti rakentaa meille sillan pahimman poikkeusvaiheen yli, ja olemme aloittaneet suunnitelmat liiketoiminnan käynnistämiseen muuttuvassa ympäristössä, sanoo NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström tiedotteessa.

Neuvotteluissa on yhtiön mukaan sovittu 34 miljoonan euron rahoituspaketista. Rahoitusta käytetään kriisin ajan yrityksen toimintaan ja käyttöpääoman hallintaan.

NoHon mukaan neuvottelut vuokranantajien kanssa etenevät nyt myönteisessä hengessä. Suomessa NoHo on saanut vuokravapautuksen noin 60 prosentille sopimuskannasta. Tanskassa ja Norjassa valtio kattaa noin 80 prosenttia vuokrakustannuksista kriisin aikana.

NoHon osake oli lähes 12 prosentin nousussa Helsingin pörssissä perjantaina iltapäivällä, kun sopimus rahoituksesta oli tullut julki.

STT

Kuvat: