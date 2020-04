Selvitys journalismin tuesta poikkeustilanteessa luovutetaan ministeri Harakalle

Liikenne- ja viestintäministeriön tilaama selvitys journalismin tuesta koronakriisin aiheuttamassa poikkeustilanteessa luovutetaan aamupäivällä liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle (sd.).

Selvityksen on laatinut toimittaja-kirjailija Elina Grundström. Hän on aiemmin toiminut median itsesääntelyelimen Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajana vuosina 2016-2019.

Harakka arvioi nimittäessään Grundstömin selvityshenkilöksi, että poikkeustilanne on lisännyt tarvetta luotettavalle ja faktapohjaiselle journalismille, mutta koronakriisi on samaan aikaan heikentänyt media-alan taloutta.

Ministeri kertoi tilanneensa arvion nopeasti toteutettavista keinoista, joilla voidaan tukea median asiasisältöjä sekä paikallisia, yhteisöllisiä palveluita.

Selvitys käsittelee liikenne- ja viestintäministeriön mukaan muun muassa nopean tuen tarvetta, kohdentamista ja myöntämisen kriteerejä. Tarkoituksena on myös selvittää, tarvitaanko kokonaan uusia tukimuotoja.

Selvityshenkilön raportin lisäksi ministeriössä tutkitaan muita välittömiä tukimuotoja.

Journalistiliitto esittää tukea ensi sijassa kriisiyrityksille

Useat mediayhtiöt ovat lomauttaneet tai ovat lomauttamassa henkilöstöään. Journalistiliitto kertoi perjantaina pitävänsä välttämättömänä, että valtio tukee tässä tilanteessa vaikeuksiin ajautunutta mediaa.

Liitto esittää, että mediatukea tulisi kohdistaa ensi sijassa kriisiyrityksiin, jotka ovat kärsineet ilmoitusten vähenemisestä eniten.

Ilmoitustulojen vähentymisestä ovat kärsineet eritoten pienet, pääosin mainostuloilla elävät tiedotusvälineet.

– Mikäli ne eivät saa hätäapua, nähtävissä on niiden kaatuminen ja alueellisen tiedonvälityksen heikentyminen dramaattisesti, sanoi Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho tiedotteessa.

STT

