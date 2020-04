Seppä Lauri lakitetaan virtuaalisesti

Salon ensimmäistä asukasta esittävän Seppä Lauri -patsaan lakitus hoidetaan tänä vuonna virtuaalisesti.

Yli kymmenen hengen julkiset kokoontumiset on tänä vuonna kielletty, joten lakitusta voi tällä kertaa seurata livestriimin kautta kaupungin youtube-kanavalla vaikka kotisohvalta käsin.

– Lakitus on poikkeuksellisesti tällainen etätoimenpide, eikä yleisötapahtuma. Tilaisuus viedään läpi mahdollisimman pienellä porukalla, sanoo Seppä Laurin päähän lakin laskeva kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juhani Nummentalo.

Nummentalon mukaan tapahtuman järjestämistä pohdittiin pitkään.

– Mietimme aluksi koko tapahtuman perumista, mutta halusimme kuitenkin tarjota ihmisille jotakin tällaisessa ajassa, hän sanoo.

Ohjelmassa on lakituksen lisäksi perinteiseen tapaan musiikkia ja juhlapuhe. Musiikista ja wappupuheesta vastaa tänä vuonna Teatteri Provinssin taiteellinen johtaja Joonas Suominen.

Lakituksen järjestävät Valitsen suomalaista ry, Salontekeväisyys-talkoot ja Salon kaupunki.