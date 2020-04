Silkkitie-vyyhti tuomassa Saloon kymmeniä rikosilmoituksia – huumekauppa rehotti netissä

Jättimäinen Silkkitie-huumevyyhti on tuomassa lounaiseen Suomeen 370 rikosilmoitusta, joissa tutkinta kohdistuu noin 420 henkilöön. Myös Saloon on tulossa juttusuma.

– Salossa on jokunen kymmenen juttua, sanoo rikosylikomisario Kaarle Lönnroth Lounais-Suomen poliisista.

Tutkinnan kohteeksi tulevista henkilöistä noin 370 on miespuolisia. Heistä kolme on syntynyt 2000-luvulla, ja muut ovat vanhempia.

Rikoksesta epäillyistä 320 on Varsinais-Suomesta ja noin sata Satakunnasta.

Tutkittavana olevista jutuista valtaosa on huumausainerikoksia.

Törkeitä huumausainerikoksia on kirjattu 31 kappaletta.

– Emme ole erikseen listanneet, minkä kunnan alueelle nämä törkeä-alkuiset tapaukset sijoittuvat, sanoo Lönnroth.

Lisäksi tutkittavaksi tulee esimerkiksi huumausaineiden käyttörikoksia ja erilaisia dopingrikoksia.

– Silkkitiellä on ollut myynnissä kaikenlaisia huumeita, ja tämä näkyy myös kirjatuissa rikosilmoituksissa ostettujen huumausaineiden monipuolisena kirjona, todetaan poliisin tiedotteessa.

Lounais-Suomen poliisilaitos on perustanut erillisen projektiryhmän käsittelemään Silkkitie-kokonaisuutta. Asiaa hoitavat Turun ja Porin huumeryhmät.

Vyyhtiin liittyviä esitutkintoja on suoritettu tähän mennessä yli 70, ja lisäksi kymmenien juttujen esitutkinta on aloitettu. Projektille on erikseen nimetyt aluesyyttäjät Länsi-Suomen syyttäjänvirastosta.

– Tavoitteena on, että tutkinta on tämän vuoden aikana pitkällä, sanoo Lönnroth.

Tulli takavarikoi keväällä 2019 Silkkitie-nettihuumekaupan palvelimen yhdessä Ranskan viranomaisten kanssa.

Palvelimelta saatujen tietojen avulla viranomaiset pystyivät selvittämään tuhansien suomalaisten myyjien ja ostajien henkilöllisyydet.

Tullin mukaan merkittävä osa on henkilöitä, joilla ei ole aiempaa rikoshistoriaa. Epäillyt edustavat läpileikkausta yhteiskunnasta, ja mukaan mahtuu myös kovan luokan rikollisia.

Tullin arvion mukaan palvelimen kautta myytiin Suomeen noin 850–900 kiloa huumeita. Nettikauppa mahdollisti sen, että huumeet levisivät ympäri Suomea myös suurten kaupunkien ulkopuolelle.

Laajalle levinnyt toiminta näkyy myös lounaisessa Suomessa.

– Turku ja Salo ovat vahvana mukana, mutta luulen, että tapauksia löytyy vähän joka puolelta, sanoo Kaarle Lönnroth.