”Olen loppuunpalamisen partaalla” – yli puolet lukiolaisista kokee etäopiskelun raskaaksi

Koronavirusepidemian aiheuttama etäopiskelu kuormittaa lukiolaisia huolestuttavan paljon, selviää Suomen Lukiolaisten Liiton (SLL) kyselystä.

Jopa 60 prosenttia vastaajista kokee etäopiskelun henkisesti raskaaksi, kun taas viime keväänä toteutetun Lukiolaisbarometrin mukaan vastaava luku oli 40 prosenttia tavanomaisessa opiskelussa.

Kuormituksen kasvu on ymmärrettävää, sillä yli puolella lukiolaisista etäopetus on lisännyt viikoittaista työmäärää, SLL toteaa. Lisäksi lähes puolet lukiolaisista kokee opetuksen laadun heikentyneen.

Kuormituksen kasvamisen lisäksi yli puolet vastaajista on ahdistunut koronatilanteesta.

”En saa apua mistään”



Eräs vastaajista kuvasi olevansa loppuunpalamisen partaalla.

– Opettajat antavat hyvin paljon itsenäistä tehtävää tunnin tehtävien lisäksi, eikä päivässä riitä aika enää muuhun. Lisäksi tilanne pakottaa olemaan kotona, missä hyvin vaikea perhetilanne tuo paljon stressiä eikä omaa aikaa ole yhtään. Olen lähes täysin loppuunpalamisen partaalla, enkä saa apua mistään. Lisäksi se, että kaikki toiminnot tehdään samassa tilassa (rentoutuminen, nukkuminen, opiskelu), tekee lepäämisestä entistä vaikeampaa, kommentoi kolmannen vuoden lukiolainen kyselyssä tilannettaan.

SLL:n puheenjohtaja Adina Nivukoski sanoo tiedotteessa liiton kantavan suurta huolta lukiolaisten kuormittuneisuudesta.

– Erityisesti avoimissa vastauksissa ilmeni lukiolaisten huoli hyvinvoinnistaan sekä yksinäisyydestään. Olemme pysähtyneet näiden tulosten edessä ja vetoammekin nyt sen puolesta, että tukipalveluista pidetään huolta, Nivukoski sanoo.

SLL pitää tärkeänä, että hallitus sisällyttää toukokuussa julkaistavaan lisätalousarvioon määrärahoja, joilla huomioidaan koronaepidemian kielteiset vaikutukset opiskelijoihin ja nuorten hyvinvointiin. Liitto vaatii myös, että lisätalousarviossa lisätään resursseja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin, opinto-ohjaukseen sekä opiskeluhuoltoon.

STT

