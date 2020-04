Sodankylässä ei juhlisteta elokuvaa tänä kesänä – tilalle elokuvanäytöksiä verkossa

Sodankylän elokuvajuhlat kertoi vielä keskiviikkoaamuna verkkosivuillaan, että tapahtuma on määrä järjestää kesäkuussa. ”Valmistelutyöt etenevät hyvässä vauhdissa ja pian pääsemme kertomaan teille suurenmoisia uutisia”, luki sivuston viimeisimmässä päivityksessä.

Keskiviikkona festivaalin johto kuitenkin tiedotti, että elokuvajuhlat on tapahtumana peruttu. Tilalle järjestetään elokuvanäytöksiä verkossa. Tiedotteen mukaan festivaali ”muuttaa muotoaan” ja tuo näytöksiä olohuoneisiin. Käytännössä striimausesitykset tarkoittavat ohjelmiston rajua supistamista ainakin uusien elokuvien osalta.

Tiedotuksen puute ehti harmittaa festivaalin vakiintuneita kävijöitä, vaikka monet aavistelivat, että festivaalien järjestäminen on koronaepidemian vuoksi epätodennäköistä. Tapahtuma on luonteeltaan poikkeuksellinen juuri siksi, että tuhatlukuinen yleisö tulee hyvinkin kaukaa. Sodankylän kirkonkylällä on ainoastaan kaksi hotellia, joten festivaalikävijät järjestelevät asumisensa muualle ja hyvissä ajoin.

Sodankylän kunnanjohtaja Kirsi Virtanen tukee festivaaliorganisaatiota heidän päätöksessään. – On arvioitu, että Lapissa epidemiahuippu on touko-kesäkuun vaihteessa tai hieman myöhemmin, Virtanen sanoo.

Majoitusta Luostolla asti

Festivaali olisi järjestetty kesäkuussa 35. kerran. Viime vuonna elokuvajuhlilla tehtiin kävijäennätys. Eri näytösten yhteenlaskettu yleisömäärä oli noin 31 000.

Tapahtuma on piristysruiske Sodankylän kirkonkylälle ja lähialueille. Monet kirkonkylän asukkaat vuokravat asuntonsa festivaalituristeille. Satoja vieraita majoittuu myös puolen tunnin ajomatkan päähän Luostolle, josta järjestetään bussikuljetus. Kunnan taloudelle vipinäkausi on laajempi kuin viiden päivän varsinainen festivaaliaika, jolloin ravintolat täyttyvät. – Kun tänne tulee porukkaa ja tapahtumaa laitetaan kasaan ja myöhemmin puretaan, jakso jona vaikutus tuntuu on pidempi, Virtanen sanoo. – Festivaali on yrittäjille merkittävä.

Monien muiden kesätapahtumien järjestäjät odottavat yhä viranomaisten määräyksiä. Ne helpottaisivat sopimusten purkamista. Keskiviikkona Turku suositteli kesä-heinäkuun joukkotapahtumien perumista. Se tarkoittaisi, ettei Ruisrockia ja DBTL:aa järjestetä.

Jos viranomaiset eivät ole määränneet joukkotapahtumien peruttaviksi, tapahtumien järjestäjät ovat pulassa jo solmittujen sopimusten kanssa. Mikäli esiintyvän taiteilijan tai teknisten palvelujen tarjoajan kanssa tehty sopimus perutaan yksipuolisesti, järjestäjä saattaa jäädä maksumieheksi.

Yötön yö ja elokuvat

Anssi Mänttäri ja Kaurismäen veljekset perustivat Sodankylän elokuvajuhlat. Peter von Bagh toimi festivaalijohtajana vuoden 1986 ensimmäisestä tapahtumasta kuolemaansa asti.

Pääosassa ovat elokuvat, mutta konseptiin kuuluu Lapin eksotiikka. Englanniksi tapahtuman nimi onkin Midnight Sun Film Festival, keskiyön auringon elokuvafestivaali. Vaikka kävijämäärä jää puoleen pääkaupunkiseudun suurista elokuvatapahtumista, vieraiden nimekkyyden perusteella kyseessä on Suomen merkittävin elokuvafestivaali. Viime vuonna Sodankylässä vierailivat muiden muassa Fernando Meirelles, Pernilla August ja Arnaud Desplechin. Festivaalin historian suuria vierailijanimiä ovat olleet esimerkiksi Francis Ford Coppola, Milos Forman, Terry Gilliam ja Jim Jarmusch.

– Festivaali on perinteinen ja kansainvälisesti arvostettu tapahtuma. Ei sen yleisölle ole maailmanloppu, jos se kerran peruttaisiin, Virtanen sanoo.

– Lapissa on aurinkoinen yö seuraavanakin vuonna.

STT

Kuvat: