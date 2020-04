Someron uusi talouspäällikkö Marita Forsberg vaihtaa maalaiskunnan maalaiskaupunkiin

Someron kaupungin uudeksi talouspäälliköksi on valittu Lopen kunnan nykyinen talouspäällikkö Marita Forsberg. Someron kaupunginhallitus päätti valinnasta maanantaina.

Syyskuussa työnsä Somerolla aloittava Forsberg seuraa tehtävässä kaupunginkamreeri Aino Arolaa, joka jää eläkkeelle elokuussa 34 virkavuoden jälkeen. Muutoksen yhteydessä myös viran nimi muuttuu. Talouspäällikkö kuuluu kaupungin johtoryhmään.

Forsberg kuvaa Someroa kauniiksi ja hienoksi kaupungiksi, jossa oli tarjolla mielenkiintoinen ja monipuolinen työtehtävä. Yliopistossa kunnallistaloutta pääaineenaan lukenut 47-vuotias hallintotieteiden maisteri on työskennellyt koko uransa kuntien taloushallinnon tehtävissä.

– Ensimmäinen kesätyöpaikkani oli Espoon kaupungin rahatoimistossa. Taloushallinnon tehtävät ovat valtavan monipuolisia, sillä niissä tulevat kaikki kunnan toiminnot tutuiksi, Forsberg huomauttaa.

Forsberg on toiminut Lopen kunnan talouspäällikkönä syksystä 2017. Ennen nykyistä virkaansa hän työskenteli Espoon kaupungilla ensin opetustoimessa suunnittelijana ja myöhemmin kaupunkisuunnittelussa palvelupäällikkönä.

Forsberg toteaa 8 700 asukkaan Someron kaupungin ja 7 800 asukkaan Lopen kunnan muistuttavan toisiaan monessa suhteessa.

– Molempia ympäröi vahva maaseutu ja etäisyys pääkaupunkiseudulle on suunnilleen sama. Myös talous on molemmilla vahva, mutta haasteena on asukasluvun lasku.

Marita Forsberg asuu tällä hetkellä miehensä ja kahden peruskouluikäisen lapsen kanssa Vihdissä. Somerolta on perheelle jo aiemmin tullut tutuksi uimahalli lapsen uintikisojen myötä. Forsberg kertoo, että Somero kiinnostaa myös asuinpaikkana.

– Somerolla on hyvät koulut ja erinomaiset harrastusmahdollisuudet. Kiinnostus Someroa kohtaan on kova, mutta katsotaan nyt, kuinka eri palaset loksahtavat paikalleen.