Sopimus ensi kaudesta tuo turvaa – paineessa pelaaminen on vienyt LP Viestin ex-liberon Roosa Koskelon huipputasolle

LP Viestin päävalmentaja Tomi Lemminkäinen esitti tammikuussa tämän lehden sivuilla arvion, johon on helppo yhtyä. Lentopallon naisten olympiakarsintoja Hollannissa seuraamassa olleen Lemminkäisen mielestä libero Roosa Koskelo olisi ollut suomalaispelaajista ainoa, joka olisi turnauksessa pärjännyt.

Saksan Bundesliigan Allianz MTV Stuttgartissa palloja peliin nostava Koskelo kuuluukin tällä hetkellä parhaiden suomalaisten naisjoukkueurheilijoiden joukkoon.

– Perustasoni on noussut korkeammalle kahden Saksan vuoden aikana. Hyvän ja huonon päivän välinen ero ei ole enää niin suuri kuin nuorempana. Tietynlaisessa paineessa pelaaminen on vienyt minut uudelle tasolle, Koskelo alleviivaa.

Koskelo on kohdannut verkon toisella puolella monia olympiakarsintoihin osallistuneita pelaajia.

– Bundesliigan taso on kova. Se ympäristö haastaa minua joka päivä. Ja siihen päälle vielä Mestarien liigan pelit, LP Viestin ex-libero muistuttaa.

Bundesliigan kausi päättyi koronaviruksen vuoksi viikko ennen pudotuspelien alkua. Runkosarjassa Stuttgart oli keskeytyshetkellä toisena pisteen päässä Schwerineristä. Mestarien liigassa Stuttgart selvisi puolivälieriin, jossa se hävisi ensimmäisen osaottelun italialaiselle Coneglianolle. Toista ottelua ei koskaan pelattu.

– Saa nähdä, annetaanko ensi kauden Mestarien liigan paikka Schwerinerille. On aika iso vääryys, että Saksasta pääsee Mestarien liigaan vain yksi joukkue, eikä tilanteeseen ole tulossa muutosta jatkossakaan, Koskelo miettii.

Koskelo on seurannut Saksan koronatilannetta Suomesta käsin.

– Uskon, että koronavirus saadaan jämäkkään saksalaiseen tyyliin hallintaan. Toki täällä on turvallisempaa, kun Suomi on Uuttamaata lukuun ottamatta niin harvaanasuttu maa.

Koronavirus kurittaa myös saksalaista lentopalloa.

– Seuralta jäi satojatuhansia euroja saamatta, kun kausi keskeytettiin. Meillä on kuitenkin muutama todella iso kansainvälinen firma sponsorina, joten huolissaan ei tarvitse olla. Seurajohto on ollut positiivisella fiiliksillä, vaikka haasteita tilanne aiheuttaa, Koskelo sanoo.

Huolissaan ei tarvitse olla Koskelonkaan. Liberon sopimus Stuttgartin kanssa kattaa myös ensi kauden.

– Se helpottaa, kun ei tarvitse murehtia, mistä ensi kaudeksi löytäisi seuran. Sopimus on ympärivuotinen, joten palkkaa tulee kesälläkin. Ei ole taloudellista hätää. Pystyin myös jättämään tavarat asuntoon eikä tarvinnut miettiä, mitä ottaa mukaan.

Koskelo palasi Suomeen ja asettautui Saloon kaksi viikkoa sitten tiistaina. Tänään keskiviikkona Koskelo pääsee liikkumaan vapaammin, kun hänen karanteeninsa on päättynyt.

Oliko pitkät kaksi viikkoa?

– Ei ollut. Ainoastaan se oli vähän haastavaa, kun ei saanut mennä kauppaan. Yritin pitää rutiineista kiinni. Tuli vedettyä 20 kilometrin pyörälenkkejä. Myös rullaluistelemaan ehdin ennen takatalven tuloa. Koitin pitää itseni liikkeessä ja saada purettua energiaa johonkin. Onhan ero melkoinen, sillä normaalisti treenaan monta tuntia päivässä.

Koskelo, 28, on kokenut urallaan mestaruusjuhlat jo useasti. LP Viestissä kultamitali pujotettiin Forssasta lähtöisin olevan Loimaan Jankon kasvatin kaulaan kahdesti. Ura ulkomailla on tuonut täysosuman jo kolmesti: kahdesti Slovenian Branik Mariborissa ja kerran Stuttgartissa.

– Periaatteessa pelivuosia olisi vielä jäljellä paljon, mutta menen kausi kerrallaan. Hankala kuitenkaan kuvitella, että ura loppuisi jo vuoden päästä. Italiassa olisi kiva pelata joskus, mutta siellä ei taida olla liigassa yhtään ulkomaalaista liberoa tällä hetkellä, Koskelo kertoo ja korostaa olevansa tyytyväinen Saksan liigan tasoon, seuraansa, valmennukseen sekä kaupunkiin.

Kotimaan liigakentillä Koskeloa tuskin enää nähdään.

– Vahva tunne on siitä, että kun pelit loppuvat, ne loppuvat maailmalla. Suomessa on sitten aika keskittyä muihin asioihin.