Starmerin iso urakka

Britannian työväenpuolue valitsi uudeksi johtajaksi Keir Starmerin. Hän oli kisan ennakkosuosikki, ja voitti lopulta vastaehdokkaansa selvin luvuin.

Mikään helppo tehtävä ei Starmeria odota. Työväenpuolueella eli labourilla on takanaan useita vaalitappioita, ja vallassa olevan konservatiivipuolueen suosio on korkealla.

Uuden puheenjohtajan ensimmäinen työ on yhdistää puolue. Linjariidat Britannian EU-erosta repivät puoluetta, ja edellinen puheenjohtaja Jeremy Corbyn joutui väistymään rankan vaalitappion jälkeen.

EU-eroa voimakkaasti kannattanut Boris Johnson vei konservatiivipuolueen vaalivoittoon lupaamalla äänestäjille, että pitkään väännetty eroprosessi toteutetaan. Näin tapahtui, ja brexit-sopimus vietiin läpi parlamentissa.

Pääministeri Johnsonin suosio on koronakriisin myötä entisestään kasvanut. Bloombergin maaliskuun lopussa julkaiseman kyselyn mukaan yli 70 prosenttia briteistä on tyytyväinen pääministeriin ja hallitukseen.

Näistä asetelmista uuden oppositiojohtajan on vaikea nousta. Labourin johtoon valittu Keir Starmer on 57-vuotias ihmisoikeusjuristi, joka on lähtöisin työväenluokkaisesta kodista.

Politiikassa Starmer on vielä melko uusi tulokas. Hän nousi parlamenttiin vasta vuonna 2015.

Labourin uutta johtajaa pidetään vakaana ja rauhallisena, jopa tylsänä. Siis kaikkea muuta kuin mitä pääministeri Boris Johnson on.

Kohusta toiseen kiihdyttävää johtajaa Labour ei tässä tilanteessa kaipaakaan. Puolue tarvitsee vakaata ja varmaa johtajaa.

Brexit-taistelussa Starmer kannatti uuden EU-kansanäänestyksen järjestämistä. Tämä oli myös puolueen vaalilupaus joulukuun parlamenttivaaleissa. Loputtomaan brexit-vääntöön kyllästynyt kansa valitsi kuitenkin Boris Johnsonin, joka lupasi nopeaa eroa.

Starmerin tilaisuus voi tulla, jos Britannia ajautuu talousvaikeuksiin EU-eron ja koronakriisin seurauksena.