STM:n kansliapäällikön mukaan suojavarustemarkkinoilla myyjän markkinat: ”Tämä on se karu tilanne”

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoo, että suojavarustemarkkinoilla on tällä hetkellä liikkeellä hyvinkin paljon epärehellisiä yrittäjiä.

– Euroopan muut maat ovat jo uutisoineet siitä, että kaikilla on vaikeuksia saada suojavarusteita erityisesti Aasian markkinoilta ja myös sen, että paljon on tullut epäkuranttia tavaraa, hän sanoo STT:lle.

Varhilan mukaan myös hänen oma sähköpostinsa vilisee kaikkea tähän liittyvää.

– Minulla ei ole mitään kompetenttia käsitellä sitä, ovatko he luotettavia vai epäluotettavia. Hankinta kuuluu Huoltovarmuuskeskukselle, hän sanoo.

Suomeen saapui tiistaina Kiinasta kaksi miljoonaa kirurgista kasvosuojainta ja 230 000 hengityssuojainta, jotka Huoltovarmuuskeskus oli tilannut. Keskiviikkona kävi ilmi, että maskeja ei voi käyttää sairaalakäytössä, vaikka näin oli alun perin tarkoitus.

Varhila pitää merkittävän suurena uhkana sitä, että sama toistuu.

– Meillä pitää olla varmuus ja luotettavat hankintaketjut niin paljon kuin ne tässä tilanteessa voivat olla.

Varhila lisää, että hinnat ovat korkealla ja summat vaaditaan etukäteen maksetuiksi.

– Tällä hetkellä on myyjän markkinat. Tämä on se karu tilanne, mikä vallitsee.

Vaikka Huoltovarmuuskeskus on itsenäinen viranomainen, ja se tekee hankintapäätökset, Varhila painottaa, ettei syyttele yhtään ketään, vaan vastuuta kannetaan yhdessä.

”Luotettavin tapa saada suojavarusteita on kotimainen tuotanto”

Suomen Kuvalehti ja Helsingin Sanomat kertovat, että valtion epäonnistuneen hengityssuojainkaupan taustalta paljastuu outo vyyhti, jossa kauneusyrittäjä Tiina Jylhä riitelee pikavippiyhtiöitä pyörittäneen Onni Sarmasteen kanssa. Niiden mukaan juttuun näyttää liittyvän myös suomalainen alamaailma.

Varhila ei kommentoi ollenkaan Suomen Kuvalahden ja Helsingin Sanomien uutisia.

– Nämä ovat Huoltovarmuuskeskuksen kysymyksiä. Minä en tiedä näistä mitään, hän sanoo.

Varhila sanoo, että näyttää siltä, että luotettavin tapa saada suojavarusteita koronavirustilanteessa on kotimaisen tuotannon laittaminen pystyyn.

– Siinä meidän lupaviranomaiset ovat alusta lähtien mukana, että saamme luotettavaa standardoitua laatutulosta aikaiseksi, ja ne vielä tarkastetaan VTT:n toimesta, Varhila sanoo.

