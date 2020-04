Stockmann hakeutuu yrityssaneeraukseen – koronaepidemia katkaisi uudistusohjelman aloittaman nousun

Tavarataloketju Stockmann hakeutuu yrityssaneeraukseen. Hakemus asiasta on jätetty tänään Helsingin käräjäoikeudelle.

Stockmannin hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia kertoo tiedotteessa, että koronaepidemia on ehdyttänyt yhtiön kassavirrat. Myös asiakasmäärät ovat laskeneet erittäin voimakkaasti. Niin emokonsernin tavaratalojen kuin tytäryhtiö Lindexin verkkokauppa on kasvanut koronavirusepidemian aikana, mutta se ei ole riittänyt korvaamaan menetettyjä asiakasmääriä. Koronaviruksen aiheuttamista haasteista huolimatta yhtiön hallitus pitää liiketoimintaa jatkamiskelpoisena ja tervehdytettävissä olevana.

– Selkeä näkemyksemme on, että Stockmann-konsernilla on käynnistettyjen toimenpiteiden myötä kannattavan liiketoiminnan edellytykset olemassa, Ratia sanoo tiedotteessa.

Saneerausmenettely ei koske Lindexiä

Talousvaikeuksista kärsinyt Stockmann aloitti vuonna 2019 mittavan uudistusohjelman. Sen myötä yhtiön oikaistu liiketulos nousi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja yhtiö arvioi alun perin konsernin liikevoiton kasvavan selvästi myös kuluvana vuonna.

– Keväällä 2019 tehdyt strategiset valinnat ovat osoittautuneet oikeiksi, ja konsernin liiketoiminta on kehittynyt niin vuonna 2019 kuin tammi‒helmikuussa 2020 tavoitellulla tavalla.

Maaliskuun puolivälissä Stockmann joutui kuitenkin monen muun yhtiön tavoin antamaan tulosvaroituksen koronaviruksen aiheuttaman tilanteen vuoksi. Yhtiö kertoo nyt, että se julkaisee uuden tulosennusteen, kun markkinanäkymät ovat selkeämmät.

Saneerausmenettely ei koske Lindexiä ja tavarataloja Baltiassa.

STT

Kuvat: