STT:n tiedot: Hallituksen määrä neuvotella tänään rajaliikenteen rajoituksista Lapissa

STT:n hallituslähteistä saamien tietojen mukaan hallituksen on määrä neuvotella tänään rajaliikenteen rajoittamisesta Lapissa. Se on osoittautunut hankalaksi kysymykseksi, joka vaatii vielä erilaisten näkemysten yhteensovittamista, lähteistä kerrotaan.

Hallitus kertoi maanantaina, että pohjois- ja länsirajalla joudutaan rajoittamaan lähiviikkoina myös työmatkaliikennettä epidemiatilanteen takia. Tähän asti rajan on voinut ylittää työn tai esimerkiksi pakottavan perhesyyn takia.

