Hallitus ei neuvottelekaan tänään rajaliikenteen rajoittamisesta Lapissa

Valtioneuvoston viestinnästä kerrotaan, että hallitus ei tänään neuvottele rajaliikenteen rajoittamisesta Lapissa. Syynä on se, että asian valmistelu on kesken.

STT:lle kerrottiin aiemmin tänään hallituslähteistä, että hallituksen oli määrä neuvotella tänään asiasta. Työmatkaliikenteen rajoittaminen on osoittautunut hankalaksi kysymykseksi, joka vaatii vielä erilaisten näkemysten yhteensovittamista, lähteistä kerrottiin STT:lle.

Hallitus kertoi maanantaina, että pohjois- ja länsirajalla joudutaan rajoittamaan lähiviikkoina myös työmatkaliikennettä epidemiatilanteen takia.

STT

Kuvat: