Suomalaisilta löytyy luottoa tulevaisuuteen, mutta lähes puolet kokee koronakriisin vuoksi stressiä

Valtaosalta suomalaisista löytyy luottamusta tulevaisuuteen, mutta lähes puolet kokee silti koronatilanteen vuoksi stressiä. Asia selviää valtioneuvoston kanslian tuoreeltaan teettämästä Kansalaispulssi-kyselystä. Kyselyllä kartoitetaan kansalaisten suhtautumista koronan aiheuttamiin poikkeusoloihin.

Kun vastaajilta tiedusteltiin koronakriisin keskellä heidän suhtautumistaan omaan tulevaisuuteensa, koki valtaosa suhtautuvansa tulevaan kohtalaisella luottamuksella. Vastausten keskiarvo oli kouluarvosanoina vähän seitsemän päälle.

Vastausvaihtoehdon kymmenen valinneet kahdeksan prosenttia suhtautuivat tulevaisuuteensa erittäin luottavaisesti. Yhdestä kymmeneen -asteikon toisen ääripään, ykkösen, valitsi kaksi prosenttia vastaajista.

Kyselyyn vastanneista jopa 45 prosenttia tunsi kokevansa tällä hetkellä melko paljon tai erittäin paljon stressiä. Vain noin kuudesosa vastaajista ei kokenut olevansa lainkaan stressaantuneita.

Kansalaisilta kysyttiin myös, kuinka paljon huolta koronaepidemia ja sen vaikutukset ovat herättäneet. Yli puolet eli 52 prosenttia vastaajista kallistui vastauksissaan janan alapäähän, eli vastasivat viisi tai alle.

Vastausvaihtoehdon yksi valinneiden mukaan epidemia ja sen vaikutukset huolestuttavat erittäin paljon. Näin suurta huolta koki jopa kuusi prosenttia vastaajista.

Valtaosa tyytyväisiä viranomaisten valmistautumiseen

Myös kotitalouden seuraavan kuukauden toimeentulo huolestutti vastaajia. Jonkin verran tai melko huolestuneita oli 28 prosenttia vastaajista. Erittäin voimakasta huolta kantoi kuusi prosenttia, kun taas 38 prosentilla ei ollut huolen häivääkään.

Kyselyssä tiedusteltiin myös kansalaisten suhtautumista yhteiskuntaan ja viranomaisiin. Ensimmäisenä heiltä kysyttiin sitä, miten oikeudenmukaiseksi he kokevat suomalaisen yhteiskunnan tällä hetkellä. Vain seitsemän prosenttia piti yhteiskuntaa erittäin oikeudenmukaisena eli antoi kysymykseen vastaukseksi täyden kympin. Kouluarvosanoihin suhteutettuna vähintään tyydyttävän arvosanan eli seitsemän tai enemmän antoi kuitenkin 84 prosenttia vastaajista.

Vajaa kolme neljäsosaa oli myös sitä mieltä, että Suomen viranomaiset olisivat varautuneet koronan kaltaiseen epidemiaan vähintäänkin tyydyttävästi. Yhden tai kahden pisteen vastauksia tuli yhteensä vain kahdelta prosentilta vastaajista.

Lähes kaikki kokevat noudattavansa ohjeita

Kansalaiset ovat kyselyn perusteella ottaneet viranomaisten ohjeistukset vastaan varsin hyvin. Jopa 96 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että he ovat noudattaneet viranomaisten kriisin aikana antamia ohjeita hyvin tai melko hyvin.

Valtaosa eli 87 prosenttia vastaajista kertoo myös noudattavansa ohjeistuksia melko mielellään tai jopa mielellään.

Noin kaksi kolmasosaa on myös sitä mieltä, että muut olisivat toimineet samoin. Vastaajista yhteensä 15 prosenttia on kuitenkin sitä mieltä, että muut olisivat noudattaneet ohjeistuksia melko huonosti tai huonosti.

Kansalaispulssi-kyselyn tilasi valtioneuvoston kanslia ja sen toteutti Tilastokeskus verkkokyselynä 2.-5. huhtikuuta. Verkkolomakkeelle vastattiin älypuhelimen kautta.

Kyselykutsu lähetettiin yhteensä 2 911 ihmiselle. Kyselyyn saatiin 1 240 hyväksyttyä vastausta. Vastausaineisto painotettiin vastaamaan tutkimuksen perusjoukkoa eli 15-74-vuotiaita manner-suomalaisia.

