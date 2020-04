Suomeen tullut tähän mennessä noin 460 ulkomaalaista maatalouden kausityöläistä

Suomeen on tähän mennessä saapunut 457 ulkomaalaista maatalouden kausityöläistä, kertoo kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä.

Hallitus linjasi tämän kuun alkupuolella, että koronatilanteessa hallittu joukko maatalouden kevättöihin tulevia ulkomaalaisia kausityöläisiä olisi 1 500. Tästä määrästä ukrainalaisia piti olla kaksi kolmasosaa.

Tilanne on kuitenkin mutkistunut, sillä Ukrainan hallitus on päättänyt, ettei sen kansalaisia päästetä kausitöihin ulkomaille. Suomeen ehti tätä ennen tulla viime viikolla parisataa ukrainalaista.

STT

