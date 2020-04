Suomen Yrittäjien Pentikäinen odottaa hallitukselta järeämpiä toimia

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tervehtii ilolla oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) ja elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) esittelemiä uusia toimia yrittäjien ja yritysten tilanteen helpottamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa taloudellisessa ahdingossa.

Samalla hän kuitenkin muistuttaa, että toistaiseksi esitellyt toimet eivät riitä auttamaan pk-yrityksiä koronakriisin ylitse.

Pentikäisen mukaan Suomen Yrittäjissä jaetaan Lintilän arvio siitä, että nyt vallitseva tilanne on yrittäjien kannalta pahin Suomen taloushistoriassa.

– Valtion suoriin tukiin kohdistunut kova kysyntä osoittaa, että hätä on suuri ja tarve on valtava, Pentikäinen sanoi STT:lle.

– Sisällä jo olevat hakemukset osoittavat sen, että tätä rahaa tarvitaan lisää. Hallituksen pitää pystyä kehysriihessä lisäämään merkittävästi tätä yrityksille tulevaa suoraa tukea.

Helikopterirahaa tarvitaan

Pentikäisen mukaan hallituksen tulisi kehysriihessä tuplata ely-keskusten, Business Finlandin ja kuntien kautta jaettavan suoran tuen kokonaismäärä kahteen miljardiin euroon. Lisäksi Pentikäisen mukaan yrityksiin tarvitaan niin sanottua helikopterirahaa eli rahaa, joka kohdistuisi tasaisesti kaikkiin yrityksiin.

– Tässä suhteessa paras keino olisi, että valtio ottaisi vastuulleen yritysten sosiaalivakuutusmaksut ainakin huhti- ja toukokuun ajaksi. Tällä tavalla tukea kanavoituisi kaikkiin yrityksiin tavalla, joka olisi kustannustehokas, ei vaatisi raskaita hallintoprosesseja ja hakemuksia ja joka olisi helposti hoidettavissa teknisesti, Pentikäinen sanoi.

Lintilän esittelemä valtion pääomasijoitusyhtiön Tesin 150 miljoonan euron rahoitusohjelma keskisuurille yrityksille on Pentikäisen mukaan hyvä avaus, mutta marginaalinen tekijä koronakriisin kokonaisuudessa.

– Tähän vallitsevaan isoon hätään tämä ei ole se järeä toimenpide mitä odotetaan.

Pienyritykset jättäneet ely-keskuksille tukihakemuksia jo 160 miljoonan euron edestä

Yritykset ovat jättäneet kolmessa päivässä yli 5 500 hakemusta ely-keskuksille koronakriisin vuoksi jaettavasta tuesta.

Hakemusten yhteisarvo on lähes 160 miljoonaa euroa. Summa kattaisi valtaosan 200 miljoonan euron tuesta, jonka hallitus on luvannut jakaa vaikeuksiin joutuneille pienyrityksille ely-keskusten kautta.

Keskusten myöntämä rahoitus avautui tiistaina 31. maaliskuuta. Perjantaiaamuun kello yhdeksään mennessä hakemuksia oli jätetty yhteensä 5 570 kappaletta. Hakemuksia on saapunut melko tasaisesti eri päivien kesken, kertoo Uudenmaan ely-keskuksen Petri Knaapinen STT:lle perjantaina.

– Odotusarvo on, että ensimmäisen viikon aikana tulee painokkaimmin hakemuksia, ja sitten hakijamäärät vähentyisivät, Knaapinen sanoo.

Haku on auki toistaiseksi. Knaapisen mukaan on vaikea sanoa, kuinka iso osa hakemuksista hyväksytään. Hän ei myöskään kommentoi sitä, pitääkö hän 200 miljoonan euron tukipottia riittävänä vai onko lisärahoitukselle tarvetta.

– Poliittiset päätöksentekijät tekevät nämä päätökset.

Ensipäätöksiä odotetaan tiistaina

Ensimmäisiä päätöksiä odotetaan ensi viikon tiistaina, ja valmistelu niitä varten on jo alkanut. Knaapisen mukaan ely-keskusten sisältä on koottu joukkoa käsittelemään hakemuksia, jotta tukipäätökset voidaan tehdä mahdollisimman nopeasti.

– Normaalisti 15 ely-keskusta tekee tämänsukuisia päätöksiä noin 1 000 vuodessa, hän suhteellistuttaa.

Ely-keskusten kautta jaettava tuki on tarkoitettu yrityksille, joissa työskentelee enintään viisi henkilöä, mukaan lukien yrittäjät.

Määrällisesti eniten hakemuksia on jätetty väkirikkaimmissa maakunnissa. Uudenmaan ely-keskukselle jätettiin kolmessa päivässä hieman yli 1 900 hakemusta. Sekä Varsinais-Suomessa että Pirkanmaalla hakemuksia kertyi samassa ajassa runsaat 500 kappaletta molemmissa.

STT

