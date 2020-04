Seitsemän uutta koronavirukseen kuollutta vuorokaudessa – sairaalassa ja tehohoidossa olevien määrä tasaantunut

Seitsemän ihmistä kuoli vuorokauden aikana koronaviruksen aiheuttamaan tautiin Suomessa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pääsiäissunnuntaina. Kaikkiaan kuolleita on nyt 56.

Sairaalahoidossa olevien määrä on kuitenkin tasaantunut pääsiäisen aikana ja jopa laskenut. Sairaalahoidossa oli sunnuntaina koko maassa 235 ihmistä, joista tehohoidossa 77. Enimmillään sairaalassa oli ihmisiä kiirastorstaina, 244. Tuolloin tehohoidossa oli 82 potilasta.

Väkilukuun suhteutettuna eniten kuolleita Kysin alueella

Koronavirus on levinnyt eritoten Uudellamaalla, mikä näkyy sairaalassa olevien määrässä. Sairaalassa ja tehohoidossa on yhä huomattavasti enemmän ihmisiä Etelä-Suomessa kuin muualla maassa, myös tapaukset väkilukuun suhteutettuna.

THL kertoo sairaalassa olevien määrän erityisvastuualueittain. Eniten sairaalassa on koronan vuoksi ihmisiä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) erityisvastuualueella, johon kuuluu Uusimaa, Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Päijät-Häme. Sairaalassa on Hyksin alueella 163 ihmistä, mikä tarkoittaa 7,5 ihmistä 100 000 asukasta kohden. Muualla Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalassa noin 2-3 ihmistä 100 000 ihmistä kohden.

Kuolleita suhteessa väkilukuun on kuitenkin eniten Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (Kys), johon kuuluu Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Itä-Savo ja Etelä-Savo. Kysin alueella kuolleita on 16, mikä on noin kaksi kuollutta 100 000 asukasta kohden. Hyksin alueella kuolleita on 1,6 per 100 000 asukasta. Muualla Suomessa luku on 0,1-0,2 kuollutta 100 000 asukasta kohti.

Kysin alueen tilanteessa näkyy se, että Pohjois-Savossa Kiuruvedellä sijaitsevan Attendon hoivakodissa on kuollut ainakin yhdeksän Kallionsydän-hoivakodin asukasta.

Luvut 100 000 asukasta kohden on laskettu vuoden 2018 väestötietojen perusteella.

THL:n mukaan koko Suomessa kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta. Kuolleista 69 prosenttia on miehiä ja 31 prosenttia naisia. Tiedot perustuvat vain niihin 36 kuolleeseen, joista on saatavilla tarkempia tietoja.

Varmistettuja tartuntoja on yhteensä vajaat 3 000

Varmistettuja koronatartuntoja on todettu Suomessa sunnuntaihin mennessä 2 974. Määrä kasvoi lauantaina ilmoitetuista 69 tapauksella, mikä on vähiten viikon aikana. Uusien tapausten määrä on kuitenkin vaihdellut päivittäin paljon ja muutoksiin vaikuttavat muun muassa viiveet kirjauksissa. Tartuntaluvut eivät myöskään kerro kokonaistilanteesta paljoa, koska valtaosaa oirehtivistakaan ihmisistä ei testata.

Suomen väkilukuun suhteutettuna varmistettuja tartuntoja on 54 kappaletta 100 000 asukasta kohden.

