Suomessa on nyt liki 3 500 todettua koronatartuntaa – yli 2 200 Husin alueella

Suomessa on varmistettu 3 489 koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Määrä on noussut eilisestä 120 tartunnalla.

Uusista tapauksista 91 todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella. Tartuntoja Husin piirissä on nyt 2 224.

Varmistetut tartunnat ovat vain osa kaikista tartunnoista, sillä vain osa tartuntaepäilyistä testataan.

THL kertoo ajantasaiset valtakunnalliset luvut uusista kuolemantapauksista myöhemmin päivällä. Eilen torstaina koronaviruskuolemia oli Suomessa THL:n mukaan yhteensä 75.

