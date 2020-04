Suomessa todettu 4 906 varmistettua koronavirustartuntaa, uusia tartuntoja 166

Suomessa on yhteensä 4 906 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Uusia varmistettuja tartuntoja on 166.

Eilen uusia varmistettuja tartuntoja kerrottiin olleen 45 ja maanantaina 119.

Eniten varmistettuja tartuntoja (947) on edelleen 50-59-vuotiailla. Valtaosa Suomen koronatartunnoista on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella.

THL muistuttaa, että tartuntojen todellinen määrä on todennäköisesti varmistettujen tapausten määrää suurempi, sillä kaikkia lieväoireisia ei ole tähän asti testattu eikä oireettomien tartuntojen määrästä ole tietoa. Testattuja näytteitä on THL:n tilannekatsauksen mukaan yli 85 000.

Tautitapauksia on THL:n mukaan todettu tähän mennessä enemmän naisilla kuin miehillä: naisia sairastuneista on ollut hieman yli 52 prosenttia. Koronaviruksen aiheuttamissa kuolemantapauksissa luvut ovat kuitenkin päinvastaiset. THL kertoi eilen, että tarkempia tietoja on ollut toistaiseksi saatavilla 145 kuolleesta. Heistä 52 prosenttia on miehiä ja 48 prosenttia naisia.

THL kertoo mahdollisista uusista koronaan liittyvistä kuolemantapauksista myöhemmin tänään. Eilen kerrottiin kuudesta uudesta kuolemasta, jotka nostivat kokonaismäärän 199:ään.

STT

