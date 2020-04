Suomessa koronavirukseen on kuollut nyt 59 ihmistä – tartuntoja varmistettu 3 064

Suomessa on kuollut 59 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Määrä on noussut eilisestä kolmella.

THL kertoi aiemmin tänään, että varmistettuja koronavirustartuntoja on todettu Suomessa 3 064. Määrä kasvoi eilen ilmoitetuista 90 tapauksella.

Koronan takia sairaalahoidossa on 230 ihmistä, joista 74 on tehohoidossa. Osastohoitoa saa 156 ihmistä.

Eilen varmistettuja koronatartuntoja oli todettu Suomessa 2 974. Varmistetut tartunnat ovat vain osa kaikista tartunnoista, sillä vain osa epäilyistä testataan.

Tapauksista 1 924 on todettu Uudellamaalla ja näistä valtaosa Helsingissä. Helsingissä varmistetusti koronatartunta on todettu 1 075 ihmisellä, Espoossa 300 ihmisellä ja Vantaalla 222 ihmisellä.

Suomen väestöön suhteutettuna tapausmäärien ilmaantuvuus on 55 tapausta 100 000:ta asukasta kohden.

Tartuntojen määrä on suurin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella sekä määrällisesti että väkilukuun suhteutettuna. Asukaslukuun suhteutettuna toiseksi eniten tartuntoja on Länsi-Pohjan alueella.

Länsi-Pohjan alueella tartuntoja on väkilukuun suhteutettuna 82,9 kappaletta 100 000:ta asukasta kohden. Husin alueella vastaava luku on 114,1.

Kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta

Toistaiseksi 37 kuolleesta on saatavilla tarkempia tietoja. Kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta. 40-59-vuotiaita kuolleita on kaksi, 60-79-vuotiaita on 13, yli 80-vuotiaita on 22. Kuolleista 70 prosenttia on miehiä ja 30 prosenttia naisia.

THL:n mukaan suurin osa Suomessa todetuista koronavirustapauksista on ollut lieviä ja kymmeniä sairaalahoitoa saaneista ihmisistä on toipunut ja kotiutunut.

Riski tartunnan saamiselle on kohonnut koko maassa.

Epidemia etenee eri tahdissa eri puolilla maata. Tartuntoja on todettu jokaisessa maakunnassa. Valtaosa tapauksista on todettu Uudellamaalla.

Kaikki tartuntaketjut eivät ole enää tiedossa. Tartuntaketjuja pyritään THL:n mukaan selvittämään, jotta epidemian etenemistä voidaan hidastaa.

STT

