Koronavirukseen kuolleita THL:n tiedossa nyt 94, tehohoidossa Suomessa 68 ihmistä

Tiedossa olevien koronaviruskuolemien määrä on nyt Suomessa 94, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Määrä on noussut eilisestä neljällä ihmisellä. THL:n mukaan kuolemantapausten luku ei kata tällä hetkellä kaikkia sairaaloiden ulkopuolisia kuolemantapauksia.

Tehohoidossa on 68 potilasta.

Aiemmin THL kertoi, että Suomessa on varmistettuja koronavirustartuntoja 3 783. Uusia varmistettuja tartuntoja on 102.

Tartunnan saaneista naisia on yli puolet, 52,1 prosenttia. Eniten tartuntoja on 50-59-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa on 773 tartunnan saanutta. Toiseksi eniten tartuntoja on 40-49-vuotiaissa, 647.

Kunnittain eniten todettuja tartuntoja on Helsingissä, jossa varmistettuja tartunnan saaneita on 1 399. Muista pääkaupunkiseudun isoista kaupungeista Espoossa tartuntoja on 375 ja Vantaalla 280. Yli sadan tartunnan kaupunkeja Suomessa ovat myös maakuntakeskukset Tampere, 102, ja Turku, 101.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta

STT

Kuvat: