Koronavirustartuntojen määrä on nyt 3 237, nousu hidastui edellispäivistä

Suomessa on varmistettu 3 237 koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Määrä on noussut eilisestä 76 tartunnalla.

Nousu on pienempi kuin edellispäivän tartuntatilastossa. Eilen tartuntamäärä kasvoi 97 tartunnalla.

Suomessa varmistetuista tartunnoista 1 149 on Helsingissä, 316 Espoossa ja 234 Vantaalla. Tampereella tapauksia on 97, Jyväskylässä 82 sekä Turussa ja Oulussa molemmissa 79.

Sairastuneista naisia on 51,5 prosenttia. Eniten tartuntoja, kaikkiaan 668, on todettu 50-59-vuotiaiden ikäryhmässä.

THL kertoo ajantasaiset valtakunnalliset luvut uusista kuolemantapauksista myöhemmin päivällä. Tiistaina koronaviruskuolemia oli Suomessa THL:n mukaan yhteensä 64. Määrä oli tuolloin kasvanut viidellä edellispäivästä.

THL: Tartuntoja voi olla Husin alueella monikymmenkertainen määrä varmistettuihin verrattuna

Koronavirustartunnan saaneita voi olla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella monikymmenkertainen määrä varmistettuihin tapauksiin verrattuna. Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tekemästä vasta-ainetutkimuksesta.

Vasta-ainetutkimuksilla voidaan kerätä tietoa koronavirustartunnan saaneiden osuudesta väestössä. THL selvitti vasta-aineiden esiintymistä Husin alueella eri syistä laboratoriotutkimuksissa käyneiden verinäytteistä.

– Selvitys on ensimmäinen alustava arvio siitä, kuinka laajalle koronavirusepidemia on levinnyt Hus-alueella, ja kuinka suuri osuus on mahdollisesti sairastanut taudin lieväoireisena tai oireettomana, THL:n erikoistutkija Merit Melin sanoo tiedotteessa.

Vasta-ainetutkimuksessa tutkittiin yli 400 verinäytettä. Näytteet kerättiin Huslabin kliinisen kemian laboratoriosta kolmen peräkkäisen viikon aikana maalis-huhtikuussa.

Vasta-aineiden esiintymistä tutkittiin kahdella eri testillä. Näytteiden seulontaan käytettiin kaupallista pikatestiä, jonka suorituskyky testattiin THL:ssa ennen tutkimusta. Lisäksi kaikki positiiviset tulokset varmennettiin vielä THL:n omalla testillä.

Myöhemmin otetuissa näytteissä enemmän vasta-aineita

Tutkimuksessa ilmeni, että myöhemmin otetuissa näytteissä oli enemmän vasta-aineita. Vasta-aineiden muodostuminen kestää keskimäärin kaksi viikkoa, joten THL:n mukaan tulokset heijastavat tartuntojen esiintymistä kaksi viikkoa ennen näytteiden ottamista. Tutkittujen näytteiden ja löydösten pienen määrän vuoksi tuloksia on tulkittava vielä varoen.

– Selvityksessä käytetty aineisto ei edusta väestöä yhtä hyvin kuin väestöstä tehtävä satunnaisotos, joten tulos on tässä vaiheessa hyvin alustava. Se on kuitenkin samansuuntainen kuin aiemmin Tanskassa verenluovuttajilla tehdyn vasta-ainetutkimuksen tulos, Melin sanoo.

STT

Kuvat: