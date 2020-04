Suomessa on varmistettu 3 237 koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Määrä on noussut eilisestä 76 tartunnalla.

Nousu on pienempi kuin edellispäivän tartuntatilastossa. Eilen tartuntamäärä kasvoi 97 tartunnalla.

THL kertoo ajantasaiset valtakunnalliset luvut uusista kuolemantapauksista myöhemmin päivällä. Eiliseen mennessä koronaviruskuolemia oli Suomessa THL:n mukaan yhteensä 64.

