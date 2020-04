Suomessa voidaan nauttia ensi viikolla jopa 15 asteen lämmöstä

Sunnuntaina Suomessa on luvassa vielä joitain paikallisia lumikuuroja, mutta yleisesti ottaen sää lämpenee tulevalla viikolla, kun korkeapaine vahvistuu Skandinaviassa.

Maan itä- ja pohjoisosassa on sunnuntaina luvassa joitain lumi- ja vesikuuroja, mutta idässä päivä poutaantuu yöstä alkaen. Lännessä on luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa.

Alkava viikko sen sijaan käynnistyy aurinkoisena ympäri Suomea. Lämpötilat ovat noin kymmenen asteen tuntumassa.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ville Ilkka kertoo STT:lle, että tiistain ja keskiviikon aikana etelässä voidaan päästä jo lähelle 15 asteen lämpötiloja.

Maan pohjoisosassa lämpötila voi kuitenkin olla joitain asteita viileämpää runsaan pilvisyyden vuoksi.

STT

Kuvat: