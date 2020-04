Suomi lopettaa ulkopuolisten konsulttien käytön hävittäjähankkeen tapaamisissa

Ulkopuolisten konsulttien käyttö hävittäjien uusimiseen liittyvän HX-hankkeen tapaamisissa päättyy, kertoo puolustusministeriö.

Päätös koskee kaikkia tilanteita ja astuu voimaan välittömästi. HX-hanke aikoo vedota hävittäjiä tarjoaviin tahoihin, jotta konsultteja ei käytettäisi myöskään virallisissa neuvotteluissa.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) on keskustellut asiasta presidentti Sauli Niinistön kanssa.

Puolustusministerin mukaan linjauksen taustalla on HX-hankkeen siirtyminen vaiheeseen, jossa valtio valmistelee lopullista tarjouspyyntöä. Tässä vaiheessa halutaan ministeriön mukaan tehdä selvä ero tarjoajayritysten ja heitä edustavien konsulttiyritysten välille.

STT kertoi eilen, että Puolustusvoimien entinen komentaja Jarmo Lindberg konsultoi yhdysvaltalaista Lockheed Martinia Suomen hävittäjähankkeessa. Lockheed Martin on yksi viidestä hävittäjävalmistajasta, joka on mukana tarjouskilvassa Suomen nykyisten Hornet-hävittäjien korvaamiseksi.

Puolustusministeriön HX-hankkeen ohjelmajohtaja Lauri Puranen sanoi eilen STT:lle, ettei näe Lindbergin osallisuutta ongelmallisena.

STT

