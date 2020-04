Syöksy öljymarkkinoilla jatkuu: Brentin hinta sukelsi alle 20 dollariin tynnyriltä

Paniikki öljymarkkinoilla on jatkunut tänään eilisen historiallisen romahduksen jälkeen. Pohjanmeren Brent-viitelaadun kesäkuun toimitusten hinta sukelsi alkuiltapäivällä alle 20 dollariin tynnyriltä ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2001.

Eilen öljymarkkinoilla koettiin järkytys, kun Yhdysvaltain viitelaadun West Texas Intermediaten toukokuun toimitusten hinta päätyi lähes 38 dollaria miinukselle. WTI:n hinta ei ole koskaan aikaisemmin ollut negatiivinen.

St1:lle, ABC:lle ja Shellille öljytuotteita toimittavan North European Oil Traden (NEOT) toimitusjohtajan Petri Appelin mukaan perussyy hintojen laskuun on kysynnän ja tarjonnan epäsuhta.

– Kysyntä on laskenut niin paljon tuotantoon nähden, että hinta tulee väkisinkin alas, hän arvioi.

Kysyntä on vähentynyt maailmanlaajuisesti noin 30 prosenttia. Koronakriisi on supistanut tuotantoa ja rajoittanut liikkumista. Öljyntuottajamaiden järjestön Opecin ja Venäjän sopimus vajaan 10 miljoonan tynnyrin päivätuotannon leikkaamisesta ei kata alkuunkaan kysynnän laskua.

Appel kertoo, että erityisesti lentopolttoaineiden mutta myös henkilöautoissa käytettävän bensiinin myynti on pudonnut jopa 70-80 prosenttia eräissä maissa työmatka- ja vapaa-ajan liikkumisen leikkauduttua. Tavaraa kulkee kuitenkin edelleen, minkä vuoksi dieselin kysyntä ei ole supistunut niin paljoa.

– Iso osa tuotannosta menee varastoihin, Appel sanoo.

Öljyntuottajien kannattaa hänen mukaansa varastoida nyt öljyä, koska siitä saa tulevaisuudessa paremman hinnan. Varastot täyttyvät kuitenkin nopeasti, ja Yhdysvalloissa ne alkavat olla piripinnassa. Euroopassakin varastotasot ovat nousseet jyrkästi maaliskuun puolivälistä lähtien.

– Kun varastotila loppuu, se leikkaa pakostakin tuotantoa.

Varastointi maksaa enemmän kuin itse öljy

WTI:n toukokuun futuurien romahdusta selitetään sillä, että markkinaosapuolet pyrkivät eroon öljystä hinnalla millä hyvänsä varastotilan puutteen ja varastoinnin hinnan nousun vuoksi.

Markkinalähteiden mukaan varastoinnin odotetaan maksavan toukokuussa enemmän kuin itse öljyn arvo on.

Futuurikaupassa öljyä toimitetaan ostajalle tietyn ajan kuluttua nyt määritellyllä hinnalla. Tällä hetkellä kauppaa käydään enimmäkseen kesäkuun futuureilla.

WTI:n toukokuun toimitusten hinta oli tiistaina iltapäivällä noin neljä dollaria miinuksella, mutta kesäkuun toimitusten hinta oli runsaat 16 dollaria plussalla. Brentin kesäkuun toimitusten hinta kävi alhaisimmillaan 18 dollarin pinnassa ja on sittemmin toipunut noin 21 dollariin.

Appelin mukaan öljyn futuurikaupassa hinta voi heilahtaa kovasti varsinkin silloin, kun sopimusten takarajan umpeutuminen lähestyy. Silloin markkinaosapuolet voivat joutua pakkomyynteihin tai pakko-ostoihin. Toukokuun toimitusten viimeinen kauppapäivä on tänään.

Euroopan pörssit laskussa öljyindeksin perässä

Pörssipäivä on Euroopassa kulkenut pakkasen puolella.

Helsingin pörssi oli kello kolmen maissa 2,4 prosenttia miinuksella. Alamäkeä johtaneiden yritysten joukossa on ollut konepajayhtiö Wärtsilä, joka oli päivällä kertonut merkittävästi heikentyneestä liiketuloksesta vuoden takaiseen verrattuna.

Yrityksen vertailukelpoinen liikevoitto lähes puolittui 56 miljoonaan euroon tammi-maaliskuussa, kun vuotta aiemmin se oli ollut 102 miljoonaa euroa. Alkuiltapäivällä yhtiön B-sarjan osake oli noin kahdeksan prosentin laskussa.

Tahti Helsingissä on vastannut Euroopan keskeisiä indeksejä. Lontoon FTSE-, Pariisin CAC- ja Frankfurtin DAX-indeksit ovat olleet 2-3 prosentin laskussa.

Markkinoita synkistää Yhdysvaltain WTI-viitelaadun mukaisen raakaöljyn hinnan romahtaminen maanantaina.

Öljyn hintapaniikki synkisti näkymiä aiemmin Aasian markkinoilla. Tokiossa ja Hongkongissa nähtiin laskua kahden prosentin molemmin puolin.

