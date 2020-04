Syyrian hallinnon julmuuksia puidaan tuomioistuimessa Saksassa – kahta pakolaisena maahan tullutta entistä tiedustelupalvelun jäsentä syytetään tuhansien kiduttamisesta ja surmaamisesta

Saksan Koblenzissa alkaa huomenna poikkeuksellinen oikeudenkäynti Syyrian hallinnon toimista omia kansalaisiaan kohtaan. Syytteessä rikoksista ihmisyyttä vastaan on kaksi pakolaisena Saksaan tullutta entistä Syyrian tiedustelupalvelun jäsentä, joita syytetään tuhansien pidätettyjen kiduttamisesta ja kymmenien kuolemista.

Todistajina ja asianomistajina on niin ikään useita Saksassa ja muualla Euroopassa asuvia syyrialaispakolaisia. Oikeudenkäynti on ensimmäinen laatuaan, ja sen ennustetaan johtavan jatkossa lukuisiin uusiin oikeudenkäynteihin ja syytteisiin presidentti Bashar al-Assadin hallinnon jäseniä vastaan.

Saksassa on käynnissä myös lukuisia muita tutkimuksia Syyrian hallinnon rikoksista. Esimerkiksi maan kenties pahamaineisimpana kiduttajana pidetystä Syyrian ilmavoimien tiedustelun entisestä johtajasta Jamil Hassanista on annettu kansainvälinen pidätysmääräys.

Saksan lain mukaan rikoksista ihmisyyttä vastaan sekä sotarikoksista ja kansanmurhasta voidaan käydä oikeutta Saksassa, vaikka osapuolet eivät ole Saksan kansalaisia eikä rikoksia ole tehty Saksan maaperällä.

Kiduttaja ja kidutettu kohtasivat

Torstaina alkavan oikeudenkäynnin pääsyytetty on entinen tiedustelupalvelun eversti Anwar Raslan, joka useiden todistajalausuntojen mukaan johti Damaskoksessa sijainneen pidätyskeskuksen tutkintaosastoa. Pelkästä vuosina 2011-2012 hänen epäillään olleen vastuussa muun muassa noin 4 000 pidätetyn hallituksen vastustajan kiduttamisesta. Näistä liki 60 kuoli vammoihinsa.

Toinen syytetty Eyad al-Gharib toimi samassa organisaatiossa alemmalla tasolla, ja häntä epäillään osallisuudesta rikoksiin. Molemmat miehet pidätettiin Saksassa reilu vuosi sitten.

Raslan kertoo loikanneensa hallinnon riveistä jo 2012, ja hän saapui pakolaisena Saksaan kaksi vuotta myöhemmin. Hän kohtasi berliiniläisessä vastaanottokeskuksessa Syyrian hallinnon aiemmin vainoaman ihmisoikeusjuristi Anwar al-Bunnin, jonka Raslan oli vanginnut vuosikymmen aiemmin.

– Sanoin itselleni, että tunnen tuon miehen, mutten heti muistanut häntä, Bunni kertoo AFP:lle.

Muutamaa kuukautta myöhemmin miehet kohtasivat uudelleen kaupassa, ja silloin Bunni vihdoin tunnisti entisen vainoajansa. Ex-everstin loikkauksen aitoutta on epäilty ja arveltu, että ehkä kyseessä oli hallinnon vakoiluoperaatio.

Todisteita on runsaasti

Saksaan on tullut viime vuosina Syyriasta jopa 800 000 pakolaista, joten sekä epäiltyjä kiduttajia että varsinkin heidän uhrejaan lienee maassa ehkä tuhatmäärin. Bunnin mukaan noin tuhat hallinnon rikoksiin yhdistettyä henkilöä asustelee nykyisin eri puolilla Eurooppaa.

Monet uhreista eivät uskalla vielä puhua, mutta poikkeuksiakin on. Mohammed A. pidätettiin syksyllä 2011 opposition mielenosoituksessa, ja kolmen kuukauden ajan häntä kidutettiin Damaskoksen pahamaineisessa pidätyskeskuksessa. Kuulusteluissa käskyt tulivat usein samalta mieheltä, eversti Anwar Raslanilta.

– Hän ei ollut mikään pikkukomentaja, hän oli päällikkö, Mohammed muistelee Tagesanzeiger-lehden haastatelussa.

Hollantiin paennut Mohammed kohtaa torstaina Koblenzissa kiduttajansa jälleen kasvoista kasvoihin.

– Hänen näkemisensä kaltereiden takana antaa uhreille tunteen oikeudenmukaisuudesta, Mohammed jatkaa.

Syyttäjien mukaan todistusaineistosta ei tule oikeudenkäynnissä pulaa. Todistajalausuntojen lisäksi prosessiin liittyy muun muassa niin kutsuttu Caesar-aineisto, eli Caesar-peitenimellä toimineen Syyrian asevoimien valokuvaajan tuhannet huolella dokumentoidut ja Syyriasta ulos salakuljetetut kuvat vankeudessa kuolleista vangeista.

”Joudutte vastuuseen”

Oikeudenkäynnin Saksassa alkaessa istuu julmuuksista epäillyn Syyrian hallinnon johtaja Bashar al-Assad tukevammin vallassa kuin kenties koskaan verisen sodan aikana, kiitos erityisesti Venäjän ja Iranin sotilaallisen tuen. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan ainakin 90 000 hallinnon vastustajaa on yhä pidätettynä ja kokee joka päivä sitä, mikä monille Saksaan ja muualle paenneille on enää painajaismainen muisto.

– Puhun heidän kaikkien nimissä, jotka ovat yhä vankilassa, kadonneita tai kuolleita, perustelee Mohammed A. osallistumistaan Koblenzin oikeudenkäyntiin.

Hän toivoo, että oikeussalista lähtisi selvä viesti presidentti Assadilla ja kaikille muille sotarikoksiin syyllistyneille:

– Te joudutte vastuuseen, vaikka se kestäisi kuinka kauan.

Saksan lisäksi rikosepäilyjä Syyrian hallinnon jäseniä vastaan on vireillä muun muassa Itävallassa ja Ruotsissa. Koblenzin oikeudenkäynnistä toivotaan päänavaajaa Syyrian hallinnon rikosten paljastamiselle ja lopulta jopa mahdolliselle kansainväliselle oikeudenkäynnille maan ylintä johtoa vastaan.

– Tässä ei ole kyse kostosta vaan totuuden paljastamisesta, sanoo saksalaisjuristi Patrick Kroker AFP:lle.

—

Lähteet: AFP, Tagesanzeiger, Berliner Morgenpost

https://taz.de/Prozess-gegen-syrischen-Folterer/!5676842/

STT