Syytteensä pääosin myöntänyt Niko Ranta-aho pääsee tänään ääneen Katiska-huumejutussa

Helsingin käräjäoikeudessa jatkuu tänään historiallisen suuren Katiska-huumejutun oikeudenkäynti. Ääneen pääsee toinen pääsyytetyistä, huumeorganisaation johtamisesta syytetty Niko Ranta-aho, joka viime viikolla yllättäen myönsi syytteensä pääosin.

Puolustusasianajaja sanoi Ranta-ahon olevan pahoillaan ja haluavan selvittää tekonsa.

– Se on häntä pidemmän aikaa vaivannut, ja hän tuli maanantaina siihen tulokseen, että haluaa selvittää asiansa ja omat tekemisensä, Ranta-ahon asianajaja Hannu Kaitaluoma sanoi STT:lle viime viikon keskiviikkona.

– Hän on kovin pahoillaan näistä rikoksista ja siitä, että on lukuisia ihmisiä tähän sekoittanut ja aiheuttanut heille vaikeuksia.

Syytteiden myöntämisen lisäksi Ranta-aho paljasti poliisille aiemmin löytämättömiä maastokätköjä. Kaitaluoman mukaan Ranta-ahon kertoman ansiosta poliisi löysi 64 kiloa huumeita, alustavien tietojen mukaan amfetamiinia ja ekstaasia.

Syytteet: Organisaatiota johdettiin Espanjasta

Suomen mittakaavassa historiallisen laajaa huumejuttua on käsitelty Helsingin käräjäoikeudessa tänä talvena.

Ranta-ahon lisäksi huumeorganisaation johtamisesta epäillään rikollisryhmä Cannonballin entistä johtajaa Janne Tranbergiä. Kaksikko on syytteiden mukaan johtanut toimintaa Espanjasta. Tällä tietoa Tranberg kiistää edelleen häneen kohdistuneet syytteet.

Huumeliigan epäillään junailleen maahan 17 kiloa kokaiinia, yli 200 kiloa amfetamiinia, reilut satatuhatta ekstaasitablettia ja muun muassa metamfetamiinia, LSD:tä ja hasista.

Liigan syytetään myös tuoneen maahan yli kaksi miljoonaa tablettia huumausaineeksi luokiteltavia lääkkeitä ja suuren määrän dopingaineita. Syyttäjän mukaan rikokset on tehty osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa.

Esitutkinnan mukaan huumeilla tienattiin yli kymmenen miljoonaa euroa rikoshyötyä. Epäillyt rikokset ajoittuvat vuosiin 2016-2019.

STT

