Talouselämä: Pääministeri Marinin avopuolison työpaikassa yritettiin hyödyntää avopuolison asemaa asiakashankinnassa

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) avopuolison työpaikassa yritettiin hyödyntää pääministerin avopuolison asemaa ja koronatukia asiakashankinnassa, kertoo Talouselämä.

Avopuoliso Markus Räikkösen työpaikassa MarkkinointiAkatemiassa on yritetty hankkia uusi asiakas kertomalla yrityksen voivan auttaa omia asiakkaitaan saamaan koronatukia. Samassa yhteydessä on korostettu Räikkösen perhesuhdetta pääministeriin.

Asia käy ilmi Talouselämän haltuunsa saamista sähköpostiviesteistä.

Yrityksen toimitusjohtaja Mikko Pulkkila kertoo Talouselämälle, että kyse on ollut yksittäisen työntekijän toiminnasta, joka ei ole yhtiön hyväksymää.

Yhtiö on käynnistänyt asiasta selvityksen.

Marinin puoliso: Minulla ei ole tietoa toiminnasta

Talouselämä kysyi Räikköseltä, miten hän kommentoi edellä mainittuja tietoja.

– Minulla tai työnantajallani ei ole tietoa tällaisesta kommentoinnista. Työnantajani on ilmoittanut, että yhtiö selvittää asiaa. Työnantajani myös ilmoittaa, että yhtiö ei ole missään ohjeistanut työntekijöitään tällaiseen toimintaan. MarkkinointiAkatemia ei ole yhtiönä toiminut näin, Räikkönen kertoi Talouselämälle.

Pääministeri Marin kertoi tiistaina Twitterissä, että hänen miehensä työpaikka ”on auttanut maksutta ja ilman ehtoja” muita yrityksiä hakemusten teossa Business Finlandille ja ely-keskuksille.

Sähköpostissa korostettiin Räikkösen asemaa

Talouselämän mukaan MarkkinointiAkatemian työntekijä kertoo työsähköpostistaan lähettämässään viestissä, että yhtiö voi hakea omille asiakkailleen tukirahoja. Viestissä kerrotaan, että yhtiön tukirahahakemushanketta vetää Markus Räikkönen. Viestissä korostetaan erikseen Räikkösen olevan pääministerin puoliso.

Viestissä kerrotaan myös samassa asiayhteydessä, että yhtiö on hakenut tukea monille kymmenille asiakkaille ja ettei yhtäkään hakemusta ole hylätty. Viestin mukaan tukirahoja on onnistuttu saamaan asiakkaille monen miljoonan euron edestä.

https://www.talouselama.fi/uutiset/sanna-marinin-avopuolison-tyopaikassa-yritettiin-hyodyntaa-paaministerin-avopuolison-asemaa-ja-koronatukia-asiakashankinnassa/f4612083-fb03-4874-b0e6-68cff66ff29b

STT