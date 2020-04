Talven kurittamat soratiet saataneen hyvään kuntoon Salon seudulla

Mennyt talvi koetteli seudun sorateitä toden teolla, ja monet tiet ovatkin talven jäljiltä todella huonossa kunnossa.

Sorateiden kevätmuokkaukset ovat parhaillaan käynnissä, ja Varsinais-Suomen ely-keskuksen aluevastaava Markus Salminen on toiveikas teiden suhteen.

– Muokkaustyöt päästiin aloittamaan ajoissa, koska routaa ei ollut. Lisäksi tiet ovat parhaillaan sopivan kosteita. Nyt näyttää siltä, että tiet saadaan hyvin muokattua talven jäljiltä, hän toteaa.

Samaa sanoo Salon urakoista vastaavan YIT Suomi Oy:n työmaapäällikkö Petri Suomi.

– Teiden kanssa on pärjätty yllättävän hyvin. Kevätmuokkaukset ovat edenneet ilman ongelmia. Täysin kuopattomaksi kaikkia sorateitä ei ympäri vuoden kuitenkaan saa, hän sanoo.

Kevätmuokkausten tarkoituksena on ehkäistä ja korjata kelirikkoa sekä sitoa tien pinta kiinteäksi, jotta sora ei pöllyäisi ja pinta rikkoutuisi.

Etenkin tammi-helmikuun rajut sateet moukaroivat seudun sorateitä. Kuoppia ja sortumia tuli paljon.

– Teitä ei päästy tuona aikana lainkaan huoltamaan, kun vettä tuli taivaalta koko ajan, Salminen sanoo.

Tulevien viikkojen säät vaikuttavat siihen, koska soratiet saadaan muokattua.

– Liian lämmintä ja kuivaa ei saisi olla, koska tiet kuivuvat silloin liikaa ja muokkaus vaikeutuu. Nyt näyttää siltä, että sorateiden muokkaustyöt saataneen valmiiksi vappuun mennessä, Salminen sanoo.

Myös Suomi muistuttaa, että sorateiden huoltaminen on kiinni säätiloista.

– Työt jäivät tällä viikolla parina aamuna tekemättä, kun lunta oli yllättäen maassa enemmän kuin koko talven aikana.

Salossa valtion sorateitä on hoidettavana noin 300 kilometriä.

– Hoidettavia teitä on paljon, minkä ihmiset välillä tuntuvat unohtavan. Emme aina pääse saman tien paikalle, Suomi huomauttaa.

Muokkaustöiden lisäksi osalla sorateistä joudutaan paikkaamaan talven tuhoja. Esimerkiksi Kiskossa vesi nousi talven aikana useaan otteeseen Kavastontielle, joka jouduttiin lopulta sulkemaan väliaikaisesti liikenteeltä.

– Kavastontietä kohotetaan, jotta vastaavanlaisilta ongelmilta vältyttäisiin tulevaisuudessa, Suomi sanoo.