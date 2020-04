Tänä vuonna vietämme yhdessä erilaista vappua, kertoi pääministeri Sanna Marin lasten koronainfossa

Kesän vietto, kouluun palaaminen ja omien isovanhempien näkeminen olivat muiden muassa asioita, jotka kiinnostivat koululaisia valtioneuvoston tänään lapsille järjestämässä koronainfossa. Lasten tentattavina videoyhteyden kautta olivat pääministeri Sanna Marin (sd.), opetusministeri Li Andersson (vas.) sekä tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.). Tilaisuudessa kysymyksiä ministereille esittivät 7-12-vuotiaat videokokousyhteyden kautta.

Lapset halusivat kysyä ministereiltä muun muassa sitä, milloin kouluun taas pääsee. Anderssonin mukaan tietoa siitä on luvassa mahdollisesti ensi viikolla.

– Toivon mukaan voimme ennen vappua kertoa, missä vaiheessa, jos ylipäätään on mahdollista kouluun palata tämän kevään aikana, Andersson kertoi.

Anderssonin mukaan on myös mahdollista, että kouluun palataan asteittain eli että osa oppilaista pääsee palaamaan kouluun aiemmin kuin muut. Kevätjuhlien järjestämistä kouluissa ei Anderssonin mukaan suositella.

Lapset kysyivät ministereiltä myös, milloin isovanhempia pääsee taas näkemään.

– Se voi olla, että isovanhempia ei voi nähdä vähään aikaan fyysisesti. Nämä henkilöt, ikääntyneet, kuuluvat riskiryhmään, pääministeri Marin totesi.

– Vaikka on hankalantuntuista olla rakkaista erossa, niin nyt meidän jokaisen tehtävä on suojella omia isovanhempia ja omia läheisiä.

Marin kommentoi tilaisuudessa myös ensi viikolla olevaa vappua.

– Moni on kysynyt, voiko vappuna mennä ulos. Tänä vuonna vietämme yhdessä erilaista vappua. Nyt tarvitaan malttia pysyä kotona, pääministeri totesi.

Kulttuuriministeri Kosonen muistutti lapsia tilaisuudessa siitä, että vaikka rajoituksia on paljon, kaikki kiva ei ole kuitenkaan kiellettyä.

– Moni harrastus on mahdollista etäyhteyksien kautta, ja ulkona voi liikkua.

STT

