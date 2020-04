Tänään on kiirastorstai. Kiirastorstai on pääsiäistä edeltävä torstai, jota vietetään kristillisissä kirkoissa Jeesuksen viimeisen aterian muistopäivänä.

Kiirastorstai-iltana alkaa pääsiäispäivän iltaan ulottuva kolmen päivän juhla-aika.

Nimi kiirastorstai tulee ruotsin sanasta skära, puhdistaa. Kristillisen perinteen mukaan kiirastorstaina katuva syntinen puhdistettiin tuhkakeskiviikon tuhkasta.

Kiirastorstaina luterilaisessa kirkossa vietetään aina messua. Se on suomalaisten neljänneksi suosituin kirkossakäyntipäivä.

Kiirastorstai ei ole virallinen pyhäpäivä toisin kuin huominen pitkäperjantai.

